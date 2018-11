Já está aberto o concurso levado a cabo pela ACIF- Associação Comercial e Industrial do Funchal, para encontrar a imagem da próxima edição do Funchal Noivos & Festas do próximo ano, a realizar-se entre os dias 18 e 20 de Janeiro, no Pestana Fórum Casino.

Por ser um evento dedicado ao casamento, o concurso é direccionado aos casais de noivos que pretendam contrair matrimónio civil...