Acidentes diminuíram nas estradas da Madeira

Um total de 43 acidentes de viação, dos quais resultaram 17 feridos ligeiros, foram registados na última semana nas estradas da Madeira. Um número que diminuiu face ao período anterior onde ocorreram 53 sinistros e, em consequência, 23 feridos.

Segundo o balanço da sinistralidade rodoviária emitido pela Polícia de Segurança Pública (PSP) entre os dias 30 de Março e 5 de Abril houve registo de 29 colisões, 11 despistes, dois atropelamentos e um outro acidente não especificado.

A maior parte dos acidentes ocorreu no concelho do Funchal (17) e em Santa Cruz (10). Seguiu-se Câmara de Lobos (5), Machico (4), Santana (2), Ponta do Sol (2), Calheta (1), Porto Santo (1), e São Vicente (1). A.F.