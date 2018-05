Acidente na via rápida fere motociclista

Um motociclista ficou ferido, pelas 13h50 de ontem, após uma colisão com uma viatura ligeira, à saída da via rápida, em Santo António.

Os Bombeiros Municipais de Machico socorreram o motociclista, uma vez que o acidente ocorreu no sentido Funchal-Santa Cruz. A ambulância da corporação machiquense retornava do hospital, quando se apercebeu do acidente.

O sinistrado apresentava várias escoriações e queixava-se de dores no corpo. A vítima estava consciente e orientada e foi transportada ao Hospital Dr. Nélio Mendonça. A.D.F.