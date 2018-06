Acidente de trabalho na Rocha do Navio

Um homem que se encontrava a realizar trabalhos no teleférico da Rocha do Navio, em Santana, ficou ferido, ontem à tarde, alegadamente depois de ter sido atingido por um cabo de aço.

A vítima, um homem na casa dos 30 anos, apresentava um corte no couro cabeludo e escoriações no corpo, e foi assistida no local pelos Bombeiros Voluntários de Santana e pela Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR). Depois de imobilizada foi transportada de ambulância para o Centro de Saúde de Santana e posteriormente para o Hospital Dr. Nélio Mendonça. A.F.