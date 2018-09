Um automóvel com cinco ocupantes despistou-se ontem de madrugada e saiu de estrada em Câmara de Lobos, um pouco abaixo da Escola do 1.ºCiclo. A estrada tem um desnível acentuado e por pouco o carro não caiu para o patamar inferior. Pelo menos quatro dos ocupantes tiveram de ser assistidos no hospital, tendo o quinto deixado o local antes da chegada das equipas de socorro. O condutor...