Acesso ao Jardim da Serra terá túnel ao Curral

Caso Miguel Albuquerque vença as Eleições Regionais de 2019, a ligação entre o Estreito de Câmara de Lobos ao Jardim da Serra será concretizada. Palavra de presidente do Governo Regional. O governante afirmou que o “projecto será apresentado em Setembro” deste ano com a particularidade da empreitada registar um túnel de acesso ao Curral das Freiras, permitindo uma “circunvalação” rodoviária e uma maior dinamização comercial nas duas localidades fruto do fluxo de turistas que visitam o Curral, estimou numa breve explicação do novo traçado.

Antes frisou que o seu governo apresentou uma proposta aos diversos sindicatos dos professores em que “o tempo de estagnação da progressão das carreiras dos docentes seja reposto num espaço de seis anos”, um entendimento que espera merecer a concordância dos sindicalistas para firmar o acordo, no entanto Albuquerque vincou que a oferta, “credível, justa e razoável”, foi concertada com a classe pelo que não haverá greve, ao contrário do que assiste no continente.

Para trás ficaram duras palavras à falta de “solidariedade” do governo de António Costa, dando exemplos em que os madeirense estão a ser penalizados em assuntos de mobilidade aérea ou marítima. Albuquerque não esqueceu de recordar os “preços absurdos” que a TAP pratica para a Madeira quando para outros destinos da Europa as tarifas não ultrapassam os 50 euros.

Não bastasse relembrou que cabe ao governo insular suportar a ligação ferry e juros do empréstimo que o Estado concedeu e custear a operação do helicóptero de combate aos fogos. Por tudo isto, concluiu: “Isto é a solidariedade que o senhor Presidente da Republica disse e afirmou no Dia de Portugal”.