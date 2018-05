Acesso ao ensino superior sem ‘discriminação’

Uma escola mais inclusiva e a dotação dos estabelecimentos de ensino com mais instrumentos para gerir os currículos foram duas das mudanças aprovadas pelo Governo da Repúblicas. Além disso, o acesso ao ensino superior vai chegar a todos, com a equiparação dos alunos de cursos profissionais e artísticos aos restantes.

Na Madeira, Tiago Brandão Rodrigues, Ministro da Educação, explicou que “todo o acesso discriminatório que existia no acesso ao ensino superior por parte dos alunos do ensino artístico especializado e do ensino profissional vai ser abolido com o novo decreto-lei”.

O ministro recordou que, com a abolição destas medidas, todos podem concorrer em pé de igualdade para frequentarem o ensino superior, quando antes existiam “entraves e filtros”.

Anteriormente, os alunos do profissional e do artístico viam a média do 12.º ano alterada, com anulação de 30% do seu percurso caso quisessem ir para o superior, fazendo exames de disciplinas que não frequentaram. Por seu lado, os alunos dos cursos científico-humanísticos mantinham as suas médias.

Tiago Brandão Rodrigues lembrou que, neste momento, 45% dos alunos que terminam o ensino secundário fazem-no através de vias profissionalizantes, mas apenas 18% desses alunos a aceder ao ensino superior. A aplicação funcionou como projecto-piloto em algumas escolas e será posto em prática, já no próximo ano lectivo, nas restantes escolas.

Uma das outras mudanças implementadas passa por dar às escolas mais autonomia e aumentar a flexibilidade dos currículos, com as escolas a terem oportunidade de dispor de 25% de flexibilidade na forma como trabalham o currículo. “Para poderem fazer a fusão entre diferentes disciplinas e poderem fazer um trabalho que, dentro da sua autonomia, pode reforçar o trabalho das nossas escolas”, explicou.