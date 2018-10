A Região prepara-se para acolher, a partir de amanhã, 18 de Outubro, a 46.ª Assembleia Geral da Conferência das Regiões Periféricas e Marítimas (CRPM), encontro que reúne os mais altos representantes de cerca de 160 regiões de 25 estados da União Europeia e de alguns países limítrofes, contando com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa e do Comissário Europeu,...