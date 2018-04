A Autoridade Tributária e Assuntos Fiscais da Madeira realizou na passada quinta-feira, uma acção de inspecção aos cabeleireiros, spa e institutos de beleza. Foram visitadas 48 empresas, tendo sido mobilizados 16 inspectores para o terreno e levantados dois autos de notícia, por não emissão de factura. A inspecção não detectou mais nenhuma irregularidade, segundo o DIÁRIO apurou.

A acção inseriu-se numa estratégia nacional que consta do Plano Nacional de Actividades de Inspecção Tributária e Aduaneira 2018 (PNAITA) e que foi também integrada, com as devidas especificidades, no Plano Regional de Actividades da Inspecção Tributária (PRAIT) 2018.

Segundo a directora Regional da Autoridade Tributária, estas acções têm como objectivo principal, “aumentar a visibilidade da actuação da inspecção tributária no terreno, incrementando a percepção de risco por parte dos sujeitos passivos e, consequentemente induzindo o comportamento voluntário”. Proceder ao acompanhamento dos sectores de actividade onde poderá existir elevado risco de incumprimento, como é o caso dos sectores do benefício ‘E-factura’, como são os cabeleireiros, é outro dos objectivos, segundo Lina Camacho.

De cariz essencialmente pedagógico, com a acção realizada, os serviços tributários pretenderam, sobretudo, fazer o esclarecimento e a pedagogia dos contribuintes prestadores dos serviços em causa; sujeitos passivos que exerçam as actividades previstas no benefício e-factura, relativo a salões de cabeleireiro e institutos de beleza (CAE: 96021 e 96022).

Dada a vertente pedagógica da inspecção e o bom comportamento fiscal da generalidade dos estabelecimentos visitados, apenas foram levantados, como referimos, dois autos de notícia por não emissão de factura. Relativamente à não utilização de programa de facturação certificado e não observância dos requisitos formais dos documentos emitidos, nada foi detectado.

Lina Camacho constata que, numa primeira amostragem, há uma melhor sensibilização para o cumprimento das obrigações fiscais por parte deste sector de actividade, “fruto também do trabalho contínuo da Autoridade Tributária e Assuntos Fiscais da Madeira.”