Saber comunicar para promover

Campanha Funchal Fashion Week

Sérgio Nóbrega

O conceito da campanha de comunicação do Funchal Fashion Week (FFW) foi concebido por Sérgio Nóbrega, responsável pelo evento, tendo apostado no mercado madeirense e em Portugal Continental, através de parcerias com jornais e revistas do meio, embaixadores do evento, lojas da baixa do Funchal, shopping, e rede de parceiros aderentes ao...