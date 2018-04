Académica vem à Madeira sem treinador?

O treinador Ricardo Soares deixou o comando técnico da Académica depois da derrota caseira com a Oliveirense, por 2-0, anunciou o clube da II Liga.

Num comunicado publicado na sua página do Facebook, a direcção da ‘briosa’ informou que “chegou a acordo com o treinador e os seus dois adjuntos para a rescisão dos respectivos contratos de trabalho”.

“A decisão, tomada por mútuo acordo, tem efeitos imediatos”, lia-se no documento.

Ricardo Soares substituiu, a 14 de Novembro, o técnico Ivo Vieira, que se transferiu para o Estoril, da I Liga, depois de ter iniciado a temporada ao serviço dos ‘estudantes’.

O técnico, que iniciou a temporada no Desportivo das Aves, depois de ter orientado Caçadores de Taipas, Lixa, Felgueiras, Vizela e Desportivo de Chaves, tinha como adjuntos Maurício Vaz e Tiago Aguiar.

A rescisão ocorreu depois da derrota de sábado na recepção à Oliveirense, que pode ter comprometido as aspirações da Académica de subir à I Liga.

Com este desaire, o terceiro em casa na segunda volta, os ‘estudantes’ afastaram-se dos lugares do topo, ficando no quinto lugar, a cinco pontos do Nacional, com quem irão jogar no próximo sábado, na Choupana. Resta saber com que treinador, que ainda não foi anunciado.

Manuel Machado, Quim Machado, Pedro Emanuel e Lito Vidigal são as opções que estarão em cima da mesa de Pedro Roxo, presidente da Académica de Coimbra, em relação ao novo técnico da Briosa.