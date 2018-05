Acabaram as facilidades para infractores

O controlo das contra-ordenações de trânsito na Madeira vai passar a ser informatizado, à semelhança do que acontece no continente, o que permitirá uma melhor eficácia na prevenção e limitar algum sentimento de impunidade dos infractores, já que o sistema de carta por pontos entra em pleno funcionamento. Esta foi uma das principais questões tratadas na reunião que o ministro da Administração Interna e o presidente do Governo Regional mantiveram ao início da tarde de ontem na Quinta Vigia. O investimento na informatização do sistema de contra-ordenações será assegurado pelo executivo madeirense, com recurso à parcela (48%) das receitas das multas de trânsito que se destina a financiar o equipamento da PSP na Madeira. Cabrita explicou que, em 2017, na Madeira, o número de vítimas mortais em acidentes rodoviários baixou “sensivelmente para metade” e que as autoridades querem consolidar a tendência com uma actuação em “duas áreas que têm muita incidência na Região: condução sob efeito do álcool e casos de condução sem carta”. “Em tudo isso a possibilidade de ter um tratamento informatizado e o cruzamento de informação permite uma actuação imediata quer das forças de segurança quer na fase de aplicação das contra-ordenações”, completou o ministro, que negou qualquer intenção de retirar o Comando da GNR da Avenida do Mar.