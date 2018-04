Abrir caminho no autismo através da música

Carina Freitas é madeirense, é médica e neste momento está a fazer o seu doutoramento no Canadá, na Universidade de Toronto. Desde criança está ligada à música: cantou e compôs para festivais, frequentou o Conservatório, escreveu outras canções e lançou o seu próprio álbum de temas inéditos. Apesar de ser médica, a música está sempre presente no seu dia-a-dia e a paixão pela música levou-a a fazer um doutoramento sobre a percepção musical em crianças com autismo. Esta investigação fornecerá bases científicas para o desenvolvimento de intervenções musicais mais eficazes neste grupo clínico.

Hoje é o Dia Mundial da Consciencialização para o Autismo, uma patologia do desenvolvimento cerebral, que atinge uma em cada 68 crianças. “Sabemos que a música é um estímulo auditivo que interessa e motiva os indivíduos autistas, muitos dos quais apresentam capacidades musicais superiores. Há relatos extraordinários de jovens autistas que não conseguem falar, mas que cantam em três línguas”. No entanto, poucos estudos de neuroimagem têm investigado os mecanismos cerebrais subjacentes à percepção da música nesta população, refere a médica.

Começou na música e depois passou para a medicina. Foi um processo natural? As duas paixões cresceram juntas. Eu sempre cantei em casa e o meu pai sempre puxou por mim. O meu pai tocava acordeão e viola-baixo. Nem o meu pai nem a minha mãe cantam, mas a minha mãe comprava-me todos os discos infantis, todos os que havia, gravava cassetes e púnhamos no carro. Eu fui filha única até aos sete anos e sempre que andávamos de carro era a ouvir as cassetes, e a cantar. Ele chegou a tocar nos hotéis, à noite. Eu lembro-me que adorava o fim do ano porque nessa noite, eu e a minha mãe podíamos ir e, eu adorava ver o meu pai a tocar na banda.

A música esteve sempre muito presente. Sim, eu fui muito exposta à música e estimulada. Eu comecei no Conservatório quando ainda era na Quinta Vigia. Depois mudou, o meu pai era bancário, nunca foi músico profissional, e como ninguém me podia levar, continuei a tocar em casa. O meu pai comprou um daqueles pianos electrónicos e eu ia tocando de ouvido. Fui desenvolvendo o ouvido e fazendo canções e compondo. E sempre fui muito boa aluna na escola.

Nesta altura já sabia que queria ser médica? Eu sabia que queria ajudar as pessoas. Era isso. Eu gostava de várias coisas. Eu dizia que queria ser engenheira aeronáutica, queria trabalhar na NASA. Foi um dos meus sonhos. Eu era muito boa aluna em tudo, em todas as disciplinas, era sempre a melhor aluna ou das melhores da turma.

A música nunca foi um entrave, então? Não! A música era tão natural como falar. Como a música estava tão presente na minha casa, como se fosse comer, falar, tomar banho, como se fosse uma actividade tão importante como as outras, eu só percebi quando fui para o Porto estudar, que nas outras famílias a música não era assim. Eu entrei no curso de Medicina em 1994. Levei a viola e o sintetizador comigo. Lembro-me uma vez que no táxi, no Porto, eu tinha as malas, tinha uma caixa grande com o sintetizador e tinha a viola - nessa altura não se pagava mais para levar os instrumentos -, o senhor virou-se para mim e perguntou ‘a menina está a estudar música?’ ‘Não, não estou, estou a estudar medicina’. Ele assim: ‘Medicina? Mas isto são só instrumentos...’.

Já que eu não podia levar o meu pai, a minha mãe, a minha família, eu levei a minha família, que eram os instrumentos. E tentei reproduzir no lar onde eu estava o meu ambiente de casa, que no fundo era estar a tocar, e a cantar. Eu estive no lar universitário São José de Cluny, nós formámos uma tuna, animávamos as missas na igreja... Eu tive sempre muita sorte porque em todas as casas onde eu vivi, quer no lar, onde eu estive quatro anos, quer depois na casa particular, tinha sempre piano, órgão e a minha guitarra.

Nunca ficou com a dúvida? Se deveria ter sido só artista? Não. Eu gosto de cantar e gosto de fazer canções, porque acho que sou muito criativa. O que eu gosto é de vivenciar o processo criativo, ter uma ideia e ver nascer o produto final, que fica sempre tão giro. Mas nunca pensei ser só artista. Eu sou uma pessoa que sei o que eu quero, e de certa maneira, se fosse uma realidade que eu quisesse, isso já seria a minha vida. Porque eu sempre lutei pelas coisas que eu gostava.

Quando é que percebeu que a música poderia ter outra dimensão, no fundo essa dimensão de tratamento? Eu sempre senti que a música ajudava à minha regulação emocional. Quando eu estava triste, ou quando estava no Porto e tinha saudades de casa, cantava canções mais tristes.

Já tinha esse efeito terapêutico. Sim, já tinha esse efeito terapêutico em mim. Como eu gostava das duas áreas, estava atenta aos artigos científicos sobre música e o cérebro. Havia um relato de uma professora, maestrina num coro infantil, que tinha tido um AVC, e que enquanto estava hospitalizada, as crianças tinham ido cantar para o quarto do hospital, e ela tinha recuperado do seu AVC. Eu comecei a achar aquilo tudo muito interessante. E foi no mesmo ano que o meu avô paterno teve um AVC e ficou numa situação de não falar, de não se mexer. Foi quando eu me lembrei de pôr uma cassete do avô a tocar violino, para ver se havia alguma reacção. Eu pensei: uma pessoa quando tem um AVC desta gravidade, realmente a parte motora está toda paralisada, mas a parte sensitiva, alguma coisa deve estar ali a funcionar. E a audição é uma das tais. Eu pus o gravador a tocar, era uma música familiar, tocada por ele. Eu acho que a experiência deve ter originado uma emoção muito forte, e eu senti que ele apertou a minha mão, levemente, mas apertou.

Sentiu nessa altura que era o caminho que queria? Eu senti que a música era muito mais importante do que nós pensávamos. Que a música não é só a vertente artística, que existe esta vertente terapêutica. E depois comecei a ler muito sobre o tema.

Foi uma decisão emocional ou racional? Foram ambas. Na verdade, eu não segui pela neurologia, eu escolhi pedopsiquiatria como especialidade, porque eu gostava de trabalhar com crianças e com os seus problemas do foro emocional.

Este doutoramento é a peça do puzzle que faltava para interligar as paixões da minha vida. Já tinha a área da medicina e as crianças com autismo, depois tinha a parte da música, como autora, compositora, intérprete. E tinha a parte das neurociências, porque eu fiz um mestrado em neurociências. E depois até na Universidade da Madeira eu dei aulas de neuroanatomia e neuropsicologia. E precisava realmente um doutoramento que juntasse estas três áreas. E não era possível em Portugal porque não há dinheiro para fazer estudos de investigação. Quando fiz o mestrado em neurociências, o professor Alexandre Castro Caldas que esteve envolvido em estudos de analfabetismo em adultos, de terceira idade, teve de levar 60 adultos à Alemanha para fazer os scans porque não tinha tido apoios em Portugal para fazer o estudo. Eu vi logo que para fazer este tipo de estudo, nunca seria possível em Portugal.

Porque envolve muitas pessoas? É muito dinheiro. Para já, por ser em crianças, é sempre mais complicado por causa da ética que envolve e Portugal não está muito habituado a este tipo de estudo. Depois, neuroimagem... Não há dinheiro. Não há dinheiro por vezes para coisas básicas da saúde, como é que ia haver dinheiro para investigação. Era complicado.

Eu comecei a escrever o projecto que eu queria e comecei a contactar com pessoas no Canadá, que era a área que eu queria. Contactei também pessoas nos Estados Unidos. Mandei emails, com o currículo.

Houve logo abertura ou foi um processo moroso? Houve abertura. Já no meu mestrado tinha tentado fazer nessa área. Na altura fiz uma pesquisa. As pessoas achavam que eu era muito espertalhona, eu ia para a Internet, procurava as reuniões científicas na área das neurociências da música. Depois via os prelectores, punha os nomes dos prelectores no Google e via onde é que eles estavam, depois via onde o e-mail deles. Achei que tinha de mandar um email para todos ao mesmo tempo. E foi nessa circunstância que eu tive três pessoas interessadas quando eu estava a fazer o mestrado. Uma era em Boston, em Harvard, mas não me queria só três meses e eu só podia ir três meses naquela altura. Outra foi em Newcastle, que foi onde eu fui, também era médico. Nessa altura, eu fiz o meu mestrado sobre a percepção dos sons em doentes esquizofrénicos. Não foi bem música, nem foram crianças. Desta vez já foi tudo como eu queria.

O que se passa a nível do cérebro das crianças com autismo? Há várias maneiras de estudar o cérebro. O que nós pensamos hoje é que as crianças com perturbação do autismo têm áreas cerebrais que não estão bem conectadas umas com as outras, e isso relaciona-se com a maneira como os neurónios comunicam uns com os outros. A frequência com que eles comunicam originam ritmos. Dependendo do ritmo com que eles comunicam, obtemos as frequências alfa, beta, gama, teta. E quando eles comunicam de 4 a 8 Hertz, que são ondas lentas, nós chamamos-lhes “ondas teta”. Sabe-se que por exemplo dois neurónios que estejam perto, são neurónios locais e comunicam entre si usando uma frequência gama. Quando são distâncias mais longas, as ondas são mais lentas, tipo as ondas teta, as ondas alfa.

É possível estudar esta comunicação entre neurónios através da magnetoencefalografia (MEG), que é uma técnica não invasiva que faz lembrar o EEG (electroencefalograma).

Isso quer dizer que nas crianças com autismo os neurónios comunicam de forma mais lenta ou mais rápida? De forma diferente. É uma comunicação atípica, irregular e depende da tarefa.

O cérebro é constituído por muitos sistemas ou circuitos. Existe um que é o da recompensa ou da motivação. Quando nós comemos chocolate, nós libertamos dopamina que nos faz ficar muito felizes. Esse é o sistema de recompensa. E os neurocientistas já viram que nas crianças com autismo esse sistema de recompensa também mostra conectividade atípica, está diferente das crianças com desenvolvimento normal.

Não entendem a recompensa como as outras crianças? Não é tão linear? A recompensa está relacionada com a motivação. As crianças com autismo têm muita dificuldade em se relacionar com outras pessoas. Então, existe uma teoria, que é a teoria da motivação social, que refere que, talvez, as crianças não se relacionam com as outras porque não vêem recompensa no estímulo social. Pode ser porque estes circuitos de recompensa estejam alterados. Então vamos estudar mais para perceber melhor esta doença.

O trabalho nesta área não é inédito, mas é uma área ainda pouco explorada. O que é que tem de especial este seu estudo? O meu estudo investiga como é que o cérebro das crianças com autismo reage a diferentes tipos de músicas, usando esta técnica, a MEG. Pretende-se compreender se a comunicação entre neurónios está alterada ou não, quando ouvem musicas familiares e músicas desconhecidas. Outro objectivo é avaliar quais as músicas que provocam mais emoção e prazer. Estes novos conhecimentos permitirão sustentar o desenvolvimento de intervenções musicais mais eficazes.

O meu doutoramento iniciou-se em Setembro de 2014. Inicialmente aguardei cerca de nove meses pela aprovação da comissão de ética dos dois hospitais pediátricos envolvidos e da Universidade de Toronto. Nessa altura aproveitei para completar os requisitos do programa de Doutoramento, relativamente às aulas, cursos e seminários obrigatórios. Posteriormente, passei para a fase de recrutamento e colheita dos dados em dois grupos: as crianças com autismo e crianças sem autismo (grupo controlo). Para recrutar as crianças com autismo, utilizei a base de dados do estudo POND - Province of Ontario Neurodevelopmental Disorders, da qual a minha orientadora é a principal investigadora. É um estudo que tenta reunir todas as crianças da Província do Ontário, com doenças do neurodesenvolvimento, tais como: autismo, hiperactividade e a doença obsessiva-compulsiva.

Isso facilitou o chegar às pessoas. Sim, ela tinha a base de dados. Nós mandámos um email a perguntar quem é que queria fazer parte do meu estudo. As crianças do grupo controlo foi mais complicado recrutar, porque eu não sou do Canadá, eu não tenho muitos contactos e nós não podemos recrutar nas escolas. Tudo o que seja estudos de neuroimagem, a direcção escolar classifica de alto risco. Mas não é. Foi complicado, lá arranjei maneira de ter participantes através da comunidade portuguesa e das escolas de futebol do Sporting e do Benfica em Toronto.

Então há muitas crianças portuguesas a participar neste estudo. Muitas e aproveito para agradecer à comunidade portuguesa de Toronto que apadrinhou e acarinhou o meu projecto.

O que se segue agora? Neste momento já finalizei o recrutamento de participantes e a colheita de dados. Estou na fase da análise dos dados e preparação de artigos para publicação.

Aproveito para agradecer à minha orientadora e ao Ontário Brain Institute pelo financiamento de 50.000 dólares (para pagamento dos exames de neuroimagem).

De referir que o meu estudo de investigação concorreu a financiamento internacional, na América, onde chegou à fase final dos ‘Grammy Foundation 2016 Grant Cycle’, um programa da Fundação Grammy que visa apoiar estudos que investiguem o impacto da música na condição humana. No caso do meu estudo, investigar a percepção musical nas crianças com autismo.