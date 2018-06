Abraços à organização do Transmadeira

“Isto esta a mexer muito com os nossos sentimentos. A forma como atletas nos abraçaram no final deste terceiro dia de prova [ontem], agradecidos por tudo aquilo que viveram, deixa-nos quase sem palavras. Vai muito para além daquilo que imaginámos”. A frase é de António Abreu, um dos elementos da organização da Transmadeira, a cargo do Clube Caniço Riders e da Freeride Madeira, que montaram um evento que tem justificado inúmeros elogios e que promete ter lista de espera no próximo ano.

“Posso dizer que já tenho mais de 70 e-mails de pessoas interessadas em vir para o ano, graças ao ‘feed-back’ que temos tido por parte dos nossos participantes. Tem sido impressionante. Estamos extremamente gratos”, frisou António Abreu, numa altura em que a comitiva já descansava, no acampamento que foi montado no Estádio dos Juncos, após um dia em que os aventureiros “fizeram a grande travessia da Madeira, entre o Pico do Areeiro e São Vicente”, ao longo de quatro etapas muito duras e físicas.

Hoje, penúltimo dia de competição, os atletas vão cumprir nove etapas, cinco de manhã, entre o Fanal e a Ribeira da Janela, e quatro à tarde, na Ponta do Pargo, com final na zona do farol.

Refira-se a finalizar que em termos classificativos continua tudo igual na frente. Lidera o francês Jerome Clementz, seguido do inglês Josh Bryceland e do madeirense Emanuel Pombo.

Nos femininos, a alemã Ines Thoma domina sem problemas.

Há ainda 108 atletas em prova.