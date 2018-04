“Abomino estas cobardias”

Carlos Pereira abomina as denuncias anónimas que ontem foram noticiadas pela página online do jornal desportivo ‘A Bola’, que davam conta de uma tentativa do FC Porto corromper o guarda-redes do Marítimo Amir e ainda acusando os portistas de um alegado contacto com os verde-rubros para acerto de uma dívida relacionada com o avançado maliano Marega.

“A semana passada o guarda-redes do Marítimo, Amir Abed Zadeh, foi abordado para receber 200.000 para facilitar contra o FC Porto. Peremptoriamente o guarda-redes disse que não! O guarda-redes não aceitou e neste momento o FC Porto, por intermédio de influências de terceiros, pressiona para que seja o Charles a jogar. Charles é um guarda-redes referenciado por Nuno Correia, um agente conhecido de Matosinhos e amigo pessoal de Pedro Pinho, que mantém relações privilegiadas com o FC Porto e a sua estrutura”, este o teor da denuncia anónima entrada na Procuradoria Geral da República que refere ainda que, “numa altura em que é conhecida a conjuntura actual do FC Porto, ainda paira uma dívida ao Marítimo de 1 milhão do jogador Marega, os dirigentes do Marítimo foram abordados também pela estrutura do FC Porto para o acerto da dívida em falta, e consecutivo reconhecimento da mesma. O FC Porto continua a utilizar o mesmo método para corromper tudo e todos, com o objectivo de ser campeão. Estejam as autoridades atentas que mais se vai passar nestes dias”, conclui a denuncia anónima.

“Nego qualquer dívida do Porto”

O presidente do Marítimo considera esta denúncia “uma forma miseravelmente cobarde de procurar ganhar a qualquer preço e que não abona nada o futebol português”, sem querer perceber de que lado vem esta denúncia e a quem interessará este tipo de clima.

“O Marítimo é um clube que nasceu para ganhar, pelo que todas as insinuações são torpes e mal intencionadas”, atira o dirigente.

Carlos Pereira nega que o FC Porto tenha para com o Marítimo alguma dívida no caso Marega. “As situações com o FC Porto estão normalizadas. De forma peremptória nego que tenha existido qualquer contacto com o FC Porto, nem agora nem ontem. Isto é um vale tudo que abomino e que deveria ser abolido do nosso futebol”, atira com convicção.

O dirigente maritimista avança que “só se chegou a este nível tão baixo no futebol português porque a justiça não funciona do modo que deveria funcionar”, considerando que “isto só serve para alimentar os programas desportivos nas televisões”.

“Nem acho que sejam os comentadores os responsáveis por este clima irrespirável, mas sim os canais de comunicação que os vão alimentado, sem que haja uma forma de regular toda esta situação”, diz.

Carlos Pereira não quis alongar-se mais sobre o tema, mas sempre considerou que “se alguém pretendeu perturbar o Amir, apenas conseguiu que ele ainda mais se motivasse para o jogo”, avisa o presidente maritimista.

“Esta pode ser também uma forma de procurar desestabilizar a equipa, mas certamente que não o vão conseguir”, assegura.

Presidente em Lisboa e no Porto

Carlos Pereira reagiu ao DIÁRIO quando já se encontrava na cidade do Porto onde, esta manhã, vai estar presente em mais uma reunião do G15, que antecede a Assembleia Geral da Liga, a ter lugar pela tarde, que vai debater as propostas deste grupo.

“Fui sabendo dessa notícia enquanto estava na reunião na federação, debatendo o Campeonato de Portugal de Sub-23 em que o Marítimo confirmou a sua participação já na próxima temporada. “Há apenas alguns detalhes por resolver”, disse o presidente do Marítimo.

Agente de Amir perplexo

“Perplexos”. Foi assim que Manuel Tomás, agente do guarda-redes maritimista Amir Abedzadeh, reagiu à denúncia anónima de que o iraniano é alvo. “Tivemos conhecimento disto agora. O Amir está focado para o jogo de domingo, não recebe chamadas, nem fala com ninguém. Treina e não sabe de nada. Soube da notícia porque lhe enviaram e olhe que ele nem liga muito a notícias”, afirmou Manuel Tomás em declarações prestadas ao DIÁRIO.

“Como é um jogo com bastante importância, pelos vistos vale tudo. Se fosse outro guarda-redes era a mesma coisa, calhou-lhe a ele. Estas denúncias anónimas não valem nada”, lamentou o agente.

Plantel à margem

À margem de tudo isto, o plantel do Marítimo vem trabalhando com tranquilidade e à porta fechada, como foi ontem a sessão ocorrida no Estádio do clube, ao longo da manhã. Daniel Ramos vem assim preparando, longe dos olhares indiscretos, o jogo com o FC Porto.