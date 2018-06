Abertura discreta mas com muita cor

Poupar na festa, mas não nos golos, foi o mote do primeiro dia do Mundial de futebol, ontem em Moscovo, com uma cerimónia de abertura curta e austera e um primeiro jogo que fica para a história pela goleada robusta.

Os russos que foram ao estádio Luzhniki certamente não deram o tempo por mal-empregado, já que viram a sua selecção ‘brindar’ com um 5-0 aos sauditas, a maior goleada de sempre em jogo inaugural, isto depois de uma cerimónia de abertura que nem teve tempo para ‘maçar’.

Houve os inevitáveis discursos, do presidente da FIFA, Gianni Infantino, e do presidente russo, Vladimir Putin, a apelar à “paz e compreensão mútua entre nações”, e a congratular-se por “o maior evento desportivo do planeta estar na Rússia, pela primeira vez”.

Antes, um pouco de música, com a dimensão internacional assegurada por Robbie Williams e a interna a recair na soprano Aïda Garifoullina, que cantou uma das músicas da estrela pop em dueto.

Com uma actuação que incluiu êxitos como “Let Me Entertain You”, “Feel” e “Angels’”, que contou com a participação da cantora russa Aida Garifullina, e “Rock DJ”, Robbie Williams chamou a atenção não apenas pelo espectáculo mas também por um gesto inesperado. O cantor surpreendeu tudo e todos ao mostrar o dedo do meio para as câmaras enquanto actuava.

Ao som de Ennio Morricone, o guarda-redes do FC Porto, Iker Casillas, campeão do Mundo por Espanha em 2010, desvelou a taça do Mundial, também ele acompanhado por uma estrela local, a manequim Natalia Vodianova.

Quem também fez uma breve aparição no estádio foi o brasileiro Ronaldo, campeão em 2004, acompanhado de uma criança, trazendo a bola para o jogo. De a honra ao miúdo de chutar a bola para a mascote, o lobo Zabivaka - ‘aquele que marca’, em russo, o que dava o mote para a goleada.

Os 22 jogadores já estavam no relvado e tudo estava pronto para começar, sem mais demoras, no que foi uma agradável reconciliação da selecção com o público. A Rússia entrava com o pé direito e com uma goleada, há muito nunca visto.

Hoje a festa continua e com a estreia de Portugal.