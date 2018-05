Abertas novas candidaturas a apoios comunitários

O INTERREG MAC (Madeira, Açores e Canárias) abre, este ano, a segunda convocatória para novas candidaturas a apoios comunitários, via Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER). No total, o envelope financeiro, que acaba de ser aprovado em Madrid, no âmbito do Comité de Acompanhamento do programa, prevê cerca de seis milhões de euros para a Região.

Na reunião, em que participaram representantes da Comissão Europeia, das autoridades de gestão e dos governos regionais da Madeira, Açores e Canárias, bem como membros representativos de organismos socioeconómicos das regiões, das Autoridades Ambientais, dos municípios da área de cooperação e os representantes dos governos de Cabo Verde, Senegal e Mauritânia, ficou decidido que a apresentação de candidaturas a este fundo deverão ocorrer entre 1 de Setembro e 31 de Outubro deste ano.

Para o vice-presidente do Governo Regional, “trata-se de mais um apoio comunitário importante para a Madeira, o qual irá privilegiar áreas que grande relevância para a Região, como incentivar a investigação, o desenvolvimento tecnológico”, áreas que, segundo Pedro Calado, o Executivo madeirense “tem vindo a apostar, mas que agora são também reforçadas com o apoio europeu”. Além disso, acrescenta, “estes apoios destinam-se também a outras áreas que têm sido acarinhadas pelo Governo Regional, como melhorar a competitividade das pequenas e médias empresas”, assim como a promoção de medidas de adaptação às alterações climáticas, prevenção e gestão de riscos, bem como reforçar e proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos.

Outro dos eixos do programa, tal como referiu Pedro Calado, é o de “apoiar projectos que pretendam, de alguma forma, reforçar a capacidade institucional e a eficiência na administração pública”.

Com esta segunda convocatória, o programa comunitário, que pretende incentivar e desenvolver a cooperação territorial, neste caso envolvendo Portugal e Espanha (Madeira, Açores e Canárias), reservou para a Região um total de 11,9 milhões de euros, 50% dos quais na primeira convocatória, no âmbito da qual foram aprovadas 44 candidaturas.

A estes apoios podem concorrer a administração pública regional e local e entidades de direito público e privadas vinculadas às mesmas, universidades, centros de investigação, institutos tecnológicos e fundações, bem como câmaras de comércio, associações empresariais e profissionais e outros organismos socioeconómicos. Podem ainda apresentar candidaturas entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos com sede e competências para actuarem nas regiões dos Açores, Madeira ou Canárias.

Para Pedro Calado as áreas que a União Europeia pretende catapultar com este programa são, na prática, as mesmas em que “o Governo Regional tem vindo a apostar fortemente e vai continuar a apostar, precisamente, porque abrangem sectores-chave para garantir um futuro e uma economia sustentável, na medida em que incentivam a investigação e inovação, atraem investimento e geram emprego”. Com estes apoios Pedro Calado acredita que a Região “está a criar um ambiente propício à promoção da inovação e do empreendedorismo, através de parceiros importantes que têm aproveitado estes fundos, como a AREAM, a ARDITI, Startup Madeira, o M-ITI – Madeira Interactive Technologies Institute e a Universidade da Madeira, que incentivam e atraem projectos inovadores de investigação e desenvolvimento de empresas ligadas às novas tecnologias e não só”.