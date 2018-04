Abandono na infância pode explicar triplo homicídio

Emiliano Martins, o homem que começa a ser julgado a 30 de Maio pela morte dos pais e da irmã a 12 de Agosto do ano passado, negou na PJ a autoria dos crimes, mas os familiares mais próximos não tiveram dúvidas em apontá-lo como responsável pelo triplo homicídio e até apresentaram explicação para tal acto. O arguido era uma pessoa dominada pelo ressentimento. Não tinha um bom relacionamento com os pais, já que o casal emigrou para Paris e deixou Emiliano e a irmã, ainda crianças, aos cuidados dos avós em Santana. Só anos mais tarde a família se juntou em França.

A infância afastada dos pais parece ter deixado cicatrizes na personalidade de Emiliano Freitas. Imaturo, solitário e pouco autónomo, nunca constituiu a sua própria família. Vivia na dependência dos pais, que lhe pagaram um curso de formação na área da restauração em França. Depois investiram na compra de um imóvel na Quarteira (Algarve) onde abriram um restaurante e entregaram a gerência ao filho. Todavia, um incêndio ocorrido há oito anos fez com que o pai, Manuel Martins Júnior, perdesse a confiança no filho e nunca mais lhe desse outra oportunidade para gerir negócios. O imóvel foi recuperado e alugado a um comerciante e a renda era a única fonte de rendimento segura do arguido.

Gravou vídeo com arma

Depois do incêndio, veio viver para a casa que os pais tinham em Santana, onde morava sozinho durante grande parte do ano. Só no Verão o casal vinha de França passar férias. A eles juntavam-se outros familiares, como a filha Maria Ascensão, que residia no Algarve e que também perdeu a vida na noite de 12 de Agosto. Mesmo em onda de férias, as discussões eram frequentes. Ora por motivos financeiros, ora pela personalidade do arguido, ora pela organização da vida familiar. Um parente declarou à PJ que Emiliano era muito conflituoso e dizia que a irmã queria “ficar com tudo”.

Frequentemente abusava da bebida. Foi apanhado várias vezes a conduzir alcoolizado e por isso estava impedido de utilizar o seu carro. Fazia agora as suas voltas numa acelera. Aquando da sua detenção, a polícia encontrou duas armas brancas escondidas na estrutura da moto.

Os comportamentos bizarros eram outra faceta. Em 2010 criou o site www.virginmiss.com para encontros de cariz sexual. Na casa de Santana e no seu carro colocou em exibição o endereço da página em letras garrafais. Uma jovem vizinha relatou à PJ como, anos antes, o empreendedor digital tentou convencê-la a trabalhar para ele na angariação de raparigas para serviços de acompanhamento. Recusou a proposta pois Emiliano era pessoa de “comportamentos estranhos e poucas palavras”. Punha-se a fazer corridas de 100 metros na estrada, olhava para as pessoas espantado...

Um dos passatempos do arguido era gravar vídeos para publicar em canais do Youtube. Nuns entretém-se a filmar animais ou indivíduos embriagados. Noutros faz truques de magia algo infantis. Mas houve um em particular que chamou à atenção dos inspectores da PJ. Foi gravado em 2012 e nele aparece a pegar na espingarda que alegadamente foi utilizada para matar os pais e a irmã. A arma fora trazida de França por Manuel Martins Júnior. No passado, o emigrante chegou a guardá-la provisoriamente na casa de um familiar pois preferia deixá-la fora do alcance do filho. Recorde-se que a arma utilizada no triplo homicídio nunca foi encontrada, presumindo a polícia que foi atirada para terrenos de densa vegetação nas cercanias da casa de Santana.

Pai ‘culpado’ por ter passado fome

Outro parente disse à PJ que acreditava que Emiliano já estava a planear o crime há algum tempo. A esse propósito recordou um episódio que presenciou no Verão de 2016. No meio de uma discussão dentro do carro, o arguido disse aos familiares que lhe apetecia atirar-se por um precipício e matá-los a todos. A mesma testemunha afirmou que em França o arguido confessou-lhe o desejo de prejudicar o pai. Culpava-o por “ter passado fome” na infância e por não ter sabido proteger os interesses da família na divisão de heranças. “Isto não vai ficar assim”, terá sido uma das frases atribuídas a Emiliano, que acusava o pai de ser um obstáculo ao seu sucesso pessoal.