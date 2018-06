ABAMA denúncia toneladas de banana para o lixo

É com fotografias e com um vídeo que a Associação de Bananicultores da Madeira denúncia aquilo que chama de “escândalo”, acusando o governo e a direcção da Gesba de estar a “deitar para o lixo toneladas de banana de boa qualidade”, um problema que vem agudizar as perdas causadas pela natureza, acrescenta o presidente da instituição.

Ao DIÁRIO, o presidente da Associação não hesita em recriminar a secretaria regional da Agricultura e Pescas e a Gesba sobretudo por entender que por detrás desta atitude de selecção do fruto “estão critérios de poupança de dinheiro”, valores [8,1 milhões de euros] que o dirigente recorda são provenientes da UE e que chegam à Região com intuito de “subsidiar as produções”.

É por este conjunto de “anormalidades” que a Associação está a solicitar aos seus associados e produtores em geral que formalizem o seu desagrado no livro de reclamações da Gesba.

Antonino Abreu reconhece no entanto que a “qualidade da banana baixou” devido às chuvas e aos ventos do primeiro trimestre deste ano, contudo considera que a selecção está sendo levada ao extremo: “É demais. São cachos inteiros que vão para o lixo”, revela, acrescentando que a “revolta é tanta que, nalgumas situações, os produtores levam para casa metade da carga”.

Não bastasse, além deste problema, o dirigente coloca o ‘dedo noutra ferida’ lembrando e reclamando que o Executivo madeirense “ainda não pagou” qualquer compensação pelos estragos causados pelos temporais deste ano.

“Sabe porque é que ainda não pagaram? Porque não querem ultrapassar esse valor para não ter de pagar do próprio orçamento”, acrescenta num tom de protesto, referindo que as ajudas pecuniárias prometidas continuam por chegar às mãos dos produtores: “Disseram que iriam pagar em Maio. Já estamos a meio de Junho... Quando é que vão pagar?”, questiona sem ‘papas na língua’.

O DIÁRIO contactou o gabinete do secretário regional da Agricultura e Pescas, mas apesar dos esforços não saiu qualquer resposta às questões levantadas.