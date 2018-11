Na segunda parte da entrevista ao antigo presidente do Conselho de Administração e director clínico do SESARAM, Miguel Ferreira, partimos do ponto em que o médico criticava a falta da devida formação académica dos docente do curso de Medicina da Universidade da Madeira. Algo que está directamente relacionado com as opções de gestão do SESARAM. Daí, partimos para as questões das...