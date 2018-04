A uma vitória do título de campeãs nacionais

O Madeira Andebol SAD comandado pela técnica Sandra Fernandes com a vitória ontem sobre o Colégio de Gaia, 19-17, com 12-9 ao intervalo, ficou objectivamente a uma vitória de se sagrarem campeãs nacionais em seniores femininos, I Divisão, partida agendada para o dia 5 de Maio em Gaia.

No segundo jogo desta final, a equipa da SAD voltou a demonstrar a sua qualidade, num encontro bem mais equilibrado do que havia acontecido no sábado, mas sem que isso traduza uma menor desempenho em termos de qualidade da equipa casa.

De facto o Madeira Andebol SAD continua a demonstrar nesta fase crucial da época, uma qualidade do andebol praticado acima das melhores expectavas, revelando que a este nível a sua técnica e claro todo o plantel, trabalhou bem este sempre difícil encontro com o Colégio de Gaia, relembre-se campeão nacional em título.

Ontem porém faça-se justiça pela melhoria do jogo ofensivo do Colégio de Gaia que a este nível conseguiu uma melhor eficácia perante um Madeira Andebol mais gestor, com mais cuidado no seu jogo e na posse de bola sem perder o domínio do jogo e mantendo uma estrutura defensiva de qualidade. Do ponto de vista individual Sara Gonçalves e Beatriz Sousa com seis golos cada uma foram mais melhores marcadoras.

O Madeira SAD alinhou com Isabel Gois, Anais, Mónica Gomes, Mariana Sousa, Beatriz (6), Márcia Abreu, Filipa Correia, Sara (6), Mónica Soares (4), Mónica Correia, Cristiana (2), Renata (1), Maria Figueiredo e Patrícia.