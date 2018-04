Jardim da Quinta do Imperador abre hoje com entrada paga

Na prática, a alteração à portaria, que havia sido parcialmente suspensa em Março do ano passado, prevê apenas que os serviços prestados e usos com fins comerciais sejam pagos.

A nova portaria que estabelece os pagamentos devidos pelos serviços a prestar pelo Instituto de Florestas e Conservação da Natureza (IFCN), entrou em vigor a 12 de Março. Contudo, o efeito prático deste documento oficial, no que diz respeito ao pagamento no acesso aos novos espaços visitáveis alvo de requalificação e/ou melhoramentos pelo Governo Regional, nomeadamente o Jardim da Quinta do Imperador, a Casa das Queimadas e o Centro Aquícola do Ribeiro Frio, só agora vai passar a ser aplicado, começando pela propriedade situada no Monte. Entretanto, até ao Verão, a mesma medida será imposta nos outros dois espaços localizados na Costa Norte, depois de concluídas as obras que ali decorrem.

É já hoje que abre ao público (por ser domingo não será cobrada entrada), os jardins da Quinta do Imperador, na freguesia do Monte. A emblemática propriedade onde viveu o Imperador Carlos da Áustria, alvo de melhoramentos, é o primeiro dos três espaços visitáveis que no decorrer deste ano vão passar a ter entrada ou visita cobrada. Os outros dois onde a mesma medida está prevista ser implementada até ao início do Verão é o acesso à Casa das Queimadas, em Santana, local onde também o estacionamento vai passar a ser pago. Previsivelmente na mesma altura, a cobrança de entrada será também aplicada aos visitantes do viveiro de trutas no Parque Aquícola do Ribeiro Frio, localizado na freguesia do Porto da Cruz, Concelho de Machico.

Com o objectivo de dotar os percursos pedestres recomendados e os espaços naturais de mais e melhores serviços, está em curso uma intervenção que consiste na construção de um parque de estacionamento com 50 lugares para ligeiros e 7 para carrinhas/minibus; casas de banho; sinalética e pontos de recolha de lixo; um centro de recepção IFCN, no rés-do-chão da casa principal, com informação sobre o património cultural e natural. Naquele espaço, será ainda concessionada uma cafetaria na Casa Pequena das Queimadas, enquanto a recuperada Casa de Colmo Principal servirá de museu, reproduzindo o modo de vida e tradições dos madeirenses no século XIX. O.D.

Estacionar no Parque Florestal das Queimadas e visitar a Casa Museu vai passar a ser pago, previsivelmente, a partir do início do próximo Verão. A cobrança de taxas por estes serviços só está dependente da conclusão da obra de requalificação, investimento estimado em 450 mil euros, previsto estar concluído até Junho.

Abrem ao público os espaços verdes da Quinta Jardins do Imperador, no Monte, após vários meses de recuperação, na sequência dos incêndios que em 2016 deixaram marcas profundas na cidade do Funchal. ^ O espaço integra uma das quintas mais emblemáticas da Região, sobretudo por ter sido residência do Imperador Carlos da Áustria, após o seu exílio, na Madeira, em 1921, tendo ali falecido a 1 de Abril do ano seguinte, com apenas 34 anos.

A propriedade é pertença da Região e conta com cerca de 4,5 hectares, apresentando nas suas áreas ajardinadas uma grande diversidade de espécies vegetais que têm acompanhado a história deste espaço. Durante vários anos, dado o estado de abandono desta quinta, as espécies invasoras e infestantes, como acácias, carqueja e o silvado, dominaram as espécies de grande valor botânico que ali existiam. Para esta reabertura, o Governo Regional, através do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, procedeu à eliminação de espécies invasoras e à recuperação e reforço da coleção de roseiras existente nos Jardins junto à torre Malakoff. A par disso, foram recuperados diversos varandins de urze que estavam destruídos, numa extensão superior a cem metros, principalmente no caminho norte da Quinta. A limpeza de diversos caminhos no interior da propriedade foi também uma preocupação, devolvendo, desta forma, aos visitantes uma rede de acessos em calçada típica madeirense em basalto lascado.

Com a abertura ao público dos jardins, o Monte passa a contar com mais uma oferta à população local e, sobretudo, aos visitantes, complementando a oferta turística, dada a sua assinalável riqueza botânica, com destaque para as sequoias, as faias-europeias, as criptomérias, a bela-sombra, as magnólias, as camélias entre outras espécies de dimensões consideráveis.

De referir que com esta reabertura, entra em vigo o novo tarifário de entradas deste espaço verde sob alçada do Governo Regional. As crianças, até aos 12 anos de idade, não pagam entrada. A partir dessa idade, todos os visitantes pagam 1 euro. Aos domingos e feriados as entradas sã gratuitas para todos os utilizadores do espaço.

Monte do Imperador

Note-se que a reabertura deste espaço será marcada pela 3.ª edição da iniciativa ‘Monte do Imperador’, organizada pela Junta de Freguesia local. Assim, entre as 10 e as 19 horas, a Quinta será palco para jogos tradicionais, passeios a cavalo, passeios de rede, piqueniques e um lanche, este último marcado para as 17h, logo depois da abertura oficial que contará com a presença de Susana Prada, secretária regional do ambiente e recursos naturais. Antes disso, às 12 horas, terá lugar a actuação do grupo folclórico ‘MonteVerde’, seguindo-se o cortejo da família imperial desde a Junta de Freguesia até à Quinta, isto pelas 14 horas.

Jardim e Torre Malakoff

Foi Russer Manners Gordon quem mandou construir a Torre Malakoff, que foi assim designada em homenagem à vitória das forças anglo-francesas em Setembro de 1855, frente às tropas militares russas na Guerra da Crimeia (recapturação do castelo de Sebastopol). Para assinalar este facto, foi erguida uma torre circular no jardim – jardim Malakoff - com janelas francesas que dão para um terraço cercado com grades. A torre, na qual se mantinham utensílios de jardinagem, proporcionava vistas panorâmicas para a baía, enquanto no interior se encontravam as caixas de madeira que abrigavam as bandeiras levantadas à chegada dos britânicos e outros navios ao Funchal. M.L.