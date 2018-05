‘There isn’t a PLANet B! Win-win strategies and small actions for big impacts on climate change’ é o nome do projecto internacional que pretende promover o envolvimento de pequenas e médias Organizações da Sociedade Civil (OSC) activas nas áreas da sensibilização e advocacia ambiental, através de um apoio financeiro, que deverá resultar na implementação de acções efectivas em benefício dos cidadãos europeus sobre as alterações climáticas e vida sustentável.

De acordo com a informação disponibilizada pela organização, o referido projecto tem a duração de três anos e é co-financiado pela União Europeia (UE), no âmbito do programa DEAR (Development Education and Awareness Raising), e pelo Instituto Camões – Instituto da Cooperação e da Língua.

O ‘PLANet B’ envolve a participação de seis países: Itália, Alemanha, Espanha, Portugal, Roménia e Hungria. Em Portugal, serão financiados 18 projectos, orçamentados entre os 30 mil e 80 mil euros, havendo montante total disponível de financiamento da ordem dos 500 mil euros.

A AMI – Fundação de Assistência Médica Internacional, parceira do projecto, pretende viabilizar a concretização de iniciativas, cujas actividades podem incluir, por exemplo, a formação, sensibilização, desenvolvimento de protótipos, investigação, dinamização de acções a nível local, desenvolvimento de práticas inovadoras e de pequenos negócios sociais.

No passado mês de Abril, foi lançada a convocatória de propostas em cada país parceiro, que deverá seleccionar as melhores ideias em três áreas prioritárias: tornar as cidades e comunidade sustentáveis, garantir padrões sustentáveis de produção e consumo e adoptar medidas urgentes para combater as alterações climáticas e os seus impactos.

Neste sentido, e visto que as candidaturas podem ser feitas até ao próximo dia 25 de Maio, está a decorrer, em várias zonas do país, sessões de esclarecimento sobre o projecto ‘There isn’t a PLANet B!’. No Funchal, a sessão de esclarecimento realiza-se hoje, pelas 15 horas, na Câmara Municipal do Funchal (CMF), e será orientada por elementos da AMI.

São vários os critérios de aprovação de candidaturas das OSC, entre os quais: ser legalmente constituída e não ter fins lucrativos, estar sediada em Portugal, possuir um Volume de Negócios anual inferior a 300 mil euros, ter provas de gestão com sucesso de projectos similares nos últimos três anos e não ter beneficiado de um financiamento, no âmbito do programa DEAR, directa ou indirectamente.