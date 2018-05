À procura de empreendedores agrícolas

De 8 a 10 de Maio, decorrerá em São Vicente a 2ª edição da Oficina do Empreendedor Agrícola, uma iniciativa do Governo Regional, numa parceria estabelecida entre a Startup Madeira e a Secretaria Regional de Agricultura e Pescas, através da Escola Agrícola da Madeira.

Este programa tem como principal objectivo ajudar os potenciais empreendedores agrícolas a adquirirem conhecimentos e competências básicas em gestão e produção agrícola, transformando uma ideia numa oportunidade de negócio.

Ao DIÁRIO, José Martino, formador convidado para o primeiro dia da Oficina do Empreendedor Agrícola, foca o aspecto pioneiro no país, “de juntar uma Secretaria a uma Incubadora de Empresas, para dar resposta aos empreendedores na agricultura da Região. Realmente, o tecido empresarial agrícola necessita destas iniciativas, com ferramentas-chaves para ultrapassar a deficiência estrutural da agricultura na Madeira e do país no geral”, acrescenta.

Este agrónomo, empresário, consultor em agricultura, projectos de investimento e em ambiente, empreendedor, especialista em fruticultura e actualmente CEO da Espaço Visual, empresa do ramo da consultadoria de engenharia Agronómica e Agroindústria refere que, para os formandos, esta formação é importante por dois motivos centrais. “Primeiro, para que possam fazer uma auto-avaliação do seu perfil empreendedor, saber quais as características que possuem e quais as que precisam trabalhar, para um futuro de sucesso. Segundo, para que possam ver a diferença e importância de um Plano de Negócios feito com base em visitas feitas a explorações agrícolas em vez de um Plano de Negócios consultado apenas na Internet.”

José Martino diz ainda que os principais desafios e oportunidades que os novos empreendedores agrícola enfrentam “são iguais aos que qualquer empreendedor enfrenta quando quer criar a sua startup. No caso da agricultura, como é composta por ciclos biológicos, é necessário ter formação específica na óptica do empreendedor, de modo a dar resposta a estes mesmos desafios. Temos que saber qual a estratégia a adoptar para termos sucesso.”

“Quanto às oportunidades... são imensas! A agricultura é uma actividade que permite grande rentabilidade do que investimos, pois a concorrência é menor”, acrescenta ainda.

Pode consultar todas as informações sobre esta Oficina do Empreendedor Agrícola no site da Startup Madeira (www.startupmadeira.eu).