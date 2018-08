“Entre a Madeira e o Polo Aquático existe uma ligação muito forte, pela paixão dos madeirenses na prática de desportos aquáticos e pela sua geografia. O polo aquático é o desporto colectivo mais antigo do calendário Olímpico e é um desporto com uma grande história e tradição”. Foram estas as primeiras palavras de Fernando Leite, seleccionador nacional da modalidade, em declarações...