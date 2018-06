A necessidade urgente de alternativa está para durar

Além de há muito ser do conhecimento público a gritante necessidade de um campo de futebol alternativo ao superlotado Estádio do Carmo, nem o facto da Câmara Municipal de Câmara de Lobos (CMCL) já ter manifestado total disponibilidade para assumir os custos do investimento necessário à reabilitação do antigo campo do PEZO (Parque Empresarial da Zona Oeste), inclusive dotando-o de relvado sintético, foi suficiente para convencer o Governo Regional (GR). O interesse público invocado pela autarquia não foi suficiente para devolver o recinto à sua função original para que foi criado, em meados da década de 90, para substituir o já extinto campo municipal junto à foz da Ribeira dos Socorridos, na altura temporariamente inactivo por ocasião do seu arrelvamento.

A inauguração, em 2009, do Estádio do Carmo ditou o princípio do fim do campo do PEZO, que desde então foi deixando de ser utilizando. O abandono da prática desportiva neste recinto de terra não tardou que desse lugar a um parque de viaturas e máquinas da Afavias. O campo convertido em estaleiro já perdura há vários anos. Realidade que continua inalterável, mesmo depois da situação crítica provocada pela excessiva procura dos clubes câmara-lobenses por espaço no ‘lotado’ campo do Carmo.

A manifesta falta de um campo de futebol alternativo ao Estádio do Carmo levou, há já três anos, a autarquia a ‘entrar em campo’ para tentar resolver o grave problema.

O assunto da construção de um novo campo foi tema abordado na reunião de coordenação havida entre a CMCL e o GR. Nesse encontro, em Julho de 2015, Pedro Coelho apresentou um memorando onde identificava “a necessidade urgente de ser disponibilizado um espaço desportivo alternativo eminentemente orientado para a prática de treino desportivo das escolinhas de formação. Nesse memorando era proposta a transferência/concessão do antigo campo de treinos de futebol dos Socorridos, localizado no PIZO, para a tutela da Câmara Municipal, sendo que a autarquia assumia a responsabilidade de promover o investimento necessário à reabilitação do espaço para a prática desportiva e respectiva manutenção”, revela o autarca do PSD. Seguiram-se algumas reuniões de trabalho com a Madeira Parques Empresariais (MPE), mas não houve acordo.

Perante a dificuldade de entendimento com a MPE, o ano passado o assunto “voltou a ser formalmente abordado junto do GR”, mas com outra solução, que não a de recurso. Pedro Coelho apresentou ao Secretário Regional das Infra-estruturas “proposta alternativa de utilização de uma área de terreno confinante com actual Estádio de Câmara de Lobos, actualmente inutilizada para a criação de infra-estruturas desportivas complementares, nomeadamente campo de futebol para treinos”.

Mais recentemente, no âmbito do encontro Compromisso Madeira, que decorreu no Museu de Imprensa-Madeira, o tema da falta de equipamentos desportivos voltou a ser abordado por dirigentes desportivos e outras pessoas com ligação à actividade desportiva local.

Refira-se que o Estádio do Carmo é actualmente utilizado cinco clubes (Câmara de Lobos, Estreito, Jardim da Serra, Os Xavelhas e Bairro da Argentina). Todos estes clubes utilizam o estádio para treinos e competição na modalidade de futebol, em todos os escalões, desde benjamins a veteranos, assim como as diferentes modalidades do atletismo. Além destes, ainda utilizam a pista de atletismo a Associação de Atletismo da Madeira.

Actualmente o concelho tem 10 clubes com actividade desportiva regular e permanente, envolvendo mais de 2000 mil atletas em cerca de 25 modalidades desportivas diferentes.

4 lotes no lugar do campo

Reactivar o antigo campo de futebol está fora de questão para a MPE. Questionado sobre a possibilidade do recinto voltar a ser usado para a prática desportiva, Ricardo Morna, presidente do Conselho de Administração da sociedade gestora, foi conclusivo: “Encontra-se a decorrer o processo de regularização do loteamento deste Parque Empresarial, o qual contempla - para a área em apreço -, a criação de quatro lotes, já destinados a empresas cujo objecto se inclui nas actividades do Parque Empresarial - industriais, de armazenagem, de serviços e de comércio”.

Sobre as contrapartidas do espaço há anos ocupado pela Afavias, assegurou que são aplicados os valores para direitos de superfície nos parques empresariais, concessionados à MPE: < 2.000 m2, 0,75 €/m2; entre 2.000 e os 4.000 m2, 0,68 €/m2; > 4.000 até 10.000 m2, 0,60 €/m2.

Para os espaços com áreas superiores a 10.000 m2, o valor por m2 será negociado caso a caso, tendo em conta, designadamente, o sector de actividade, a situação financeira da empresa, o número de postos de trabalho a criar e a importância, para o respectivo concelho, da actividade a instalar.