“A navegar no rumo certo”

São anunciados bons ventos para a ligação marítima via ferry entre o porto do Funchal e o Continente. Um propósito incluído nas Grandes Opções do Plano e no Orçamento do Estado e que denota que a área governativa do Mar deu prioridade à ligação marítima.

Isto significa que em breve poderão ser desbloqueados os dossiers pendentes relativamente ao ferry, nomeadamente a adaptação do...