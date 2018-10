Bruno Côrte tem patente ao público na Galeria Serpente, no Porto, uma exposição conjunta com a artista plástica japonesa Izumi Ueda Yuu. ‘À espera que a chuva pare’ tem como pontos de contacto temas partilhados, nomeadamente a paisagem, a natureza, a diversidade formal e a presentificação de alguns elementos naturais. Para ver no espaço expositivo localizado Rua Miguel Bombarda...