Este último sábado de Abril fica marcado, em termos de Sétima Arte, pela exibição do filme ‘A Morte de Estaline’, do realizador escocês Armando Iannucci, no âmbito do Madeira Film Festival Screenings (MFF Screeenings).

Esta fita, que é mesmo uma estreia na Região, é exibida pelas 21 horas, nos Cinemas NOS do Fórum Madeira.

O filme de Armando Iannucci relata de forma burlesca os conflitos entre o círculo próximo de Estaline após a sua morte, em Maio de 1953.

Ora, o Ministério da Cultura da Rússia chegou mesmo a retirar a licença para a exibição do filme, uma comédia que foi considerada pelas entidades oficiais (cineastas e responsáveis políticos russos) como ofensiva e “extremista”.

“Não apenas Estaline, mas todos os seus marechais, e mesmo Jukov, são apresentados como horríveis idiotas, quando foram eles que ganharam a guerra”, referiu à agência noticiosa France Presse (AFP), Pavel Pojigaïlo, membro do conselho consultivo do Ministério da Cultura e um dos signatários.

Leia-se o que diz a sinopse: “Depois de 30 anos a governar a União Soviética sob um regime ditatorial, Joseph Estaline morre. Nos dias imediatamente a seguir, os membros do comité do Partido Comunista, outrora fiéis seguidores do ditador, revelam a sua sede de poder. O cargo de líder está livre e pode pertencer-lhes. Os dados estão lançados. Vencerá quem for mais hábil na manipulação e traição. Adaptação da novela gráfica com o mesmo nome, da autoria dos franceses Fabien Nury e Thierry Robin, uma comédia negra em tom de sátira política, assinada por Armando Iannucci. Estreado em 2017, no Festival de Cinema de Toronto, o teor deste filme causou muita controvérsia entre políticos e figuras das artes de vários ex-membros da União Soviética. Foi banido na Bielorrússia, no Cazaquistão, no Quirguistão e na Rússia. Foi ainda o grande vencedor dos British Independent Film Awards e considerado pelo the Guardian o melhor filme Britânico de 2017. Os actores Steve Buscemi, Simon Russell Beale, Jeffrey Tambor, Paddy Considine, Tom Brooke, Olga Kurylenko, Justin Edwards e Michael Palin, entre outros, dão vida às personagens”.

De referir que o MFF Screenings terá uma paragem no mês de Maio devido à realização do Madeira Film Festival na semana de 14 a 20 de Maio, regressando aos Cinemas NOS do Fórum Madeira, aos sábados do mês de Junho, pelas 21 horas.

Chaplin a 1 de Maio

O MFF irá participar na comemoração do Dia de Trabalhador (1 de Maio) organizada pelo Governo Regional, tendo seleccionado o clássico do cinema ‘Tempos Modernos’ (1936) de Charles Chaplin, para uma sessão de cinema ao ar livre, cuja entrada é gratuita e que irá decorrer pelas 16 horas, no Cais 8 da Praça do Povo. A escolha, além da pertinência do tema retratado no filme, também permitirá que pela primeira vez seja exibido na Região a cópia digital restaurada desta obra clássica de Chaplin que foi lançada em Portugal em Dezembro de 2016. ‘Tempos Modernos’ é resultado da preocupação de Chaplin com os problemas económicos da altura e ao mesmo tempo com o crescimento do nacionalismo na Europa. Segundo Chaplin, a maquinaria deveria ajudar a humanidade e não deveria destruí-la ao condená-la ao desemprego, sendo essencialmente uma crítica ao progresso tecnológico e as suas consequências para a sociedade da altura. Na 1.ª parte do filme, Charlot, que ao conseguir emprego numa indústria, transforma-se em líder grevista conhecendo uma jovem, por quem se apaixona. Numa crítica à “modernidade” e ao capitalismo representado pelo modelo de industrialização, onde o operário é engolido pelo poder do capital e perseguido por suas ideias consideradas ‘subversivas’. Na 2.ª parte, o filme retrata as desigualdades entre pobres e ricos, mostrando a mesma sociedade capitalista que explora o proletariado, a alimentar o conforto e diversão da burguesia.