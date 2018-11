A ‘manita’ de Bragança

O Campeonato de Veteranos Venda do Sócio deu lugar, no último fim-de-semana, à Alfredo’s Cup, a tradicional Taça que tem uma disputa diferenciada neste futebol dos ‘menos jovens’. É que as diversas equipas estão distribuídas por sete grupos, sendo que só posteriormente haverá fase a eliminar.

São sete grupos, quatro grupos de quatro equipas e três grupos de três equipas, com passagem...