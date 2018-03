A magia do sonho e da persistência

No passado dia 20, o livro ‘Wonderstruck - O Museu das Maravilhas’ (Edições ASA) chegou a Portugal, antecipando dois dias a estreia da sua adaptação ao cinema — desde a passada quinta-feira encontra-se em exibição nas salas nacionais.

Neste livro, que contém 234 páginas duplas de desenhos elaborados a lápis de grafite que ocupam a totalidade das páginas, é seguido a mesma estrutura e técnica ilustrativa — em que texto e imagens se complementam — que Brian Selznick usou no aclamado ‘A Invenção de Hugo Cabret’ (2008), obra que catapultou o seu nome a nível internacional (muito por conta do filme baseado no livro que em 2012 Martin Scorsese realizou).

Nesta nova obra, duas histórias são contadas paralelamente, em épocas diferentes, mas que se entrecruzam. Ambas têm uma criança como protagonista: Rose Kincaid e Brian Wilson, ambos surdos.

A primeira história passa-se em 1927, em New Jersey, e nela vamos acompanhando as tentativas de uma criança para estar com a mãe, que a renega para segundo plano, em prol de uma carreira de estrelato no cinema.

Em 1977, no Minnesota, Elaine, a bibliotecária da vila do Lago Gunflint, morre num acidente de carro e deixa Ben órfão. Alguns meses após essa perda imensurável, o jovem de 12 anos vai ao quarto da mãe e encontra na cómoda um pequeno livro azul com o título ‘Wonderstruck’, publicado há muitos anos pelo Museu Americano de História Natural. Enquanto vai folheando esse livro sobre a história dos museus, ele encontra um marcador com um número de telefone e uma morada em Nova Iorque. Nos pertencentes da sua mãe, ele encontra também um medalhão com a foto e nome de um homem; Ben calcula ser o seu pai, de quem a mãe sempre lhe escondera a identidade.

Em ‘Wonderstruck - O Museu das Maravilhas’, considerado um dos melhores livros de 2011 por vários jornais e revistas literárias internacionais, o norte-americano Brian Selznick, volta a surpreender os leitores, fazendo com que eles, peça por peça, possam montar o quebra-cabeças intrincado que ele inteligentemente preparou.

Se no seu livro antecessor, este artista e visionário excepcionalmente talentoso, nos apresenta os primórdios do cinema, neste seu novo álbum ilustrado/gráfico, onde cada pormenor técnico conta — os desenhos a lápis são de uma qualidade magistral e revelam horas e horas de trabalho —, Brian nos conduz ao mundo dos museus, com muitas referências ao cinema e aos livros.

Fica a sugestão: leia o livro antes de ver o filme.