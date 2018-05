A magia de acompanhar cetáceos

Magic Dolphin Actividades Marítimas, Lda é uma empresa fundada por Umut e Bruce Hobley, um ex-casal que se conheceu na Madeira durante umas férias, em 1994.

Virada para a actividade marítimo-turística, esta empresa visa dar a conhecer, a turistas e não só, a grande variedade de cetáceos que a ilha contém e a beleza da mesma, a partir do Oceano Atlântico. Os serviços prestados pela Magic Dolphin baseiam-se em passeios de barco pela costa sul da Madeira que, sempre que possível, incluem avistamentos de golfinhos, baleias e tartarugas.

Abrir uma empresa na área do turismo foi uma evolução natural na vida do casal. “O meu ex-marido sempre gostou muito do mar e da actividade marítima. Sempre o ouvia a dizer que gostava de ter, um dia, um catamarã, mas nunca pensei que essa ideia viesse a ser tornada realidade. Este negócio era mais o sonho dele e acabei por acompanhá-lo. Não foi nenhuma inovação, pois existem muitas empresas marítimo-turísticas na Madeira, mas foi sempre um sonho de Bruce possuir um catamarã”, conta Umut.

O casal estava ciente que esta área requeria um investimento significativo, pois envolve a aquisição de uma embarcação com capacidade para exploração turística e apropriação da mesma para que esteja de acordo com os padrões exigidos pelas entidades reguladoras.

O investimento rondou os 600 mil euros e os primeiros dias de actividade foram muito complexos. “Na indústria marítima, a lei é muito rígida com os regulamentos e a segurança. Não podemos adquirir um barco qualquer para este tipo de actividade, a embarcação tem de cumprir terminados critérios”.

É entre os meses de Julho, Agosto e Setembro que a Magic Dolphin vive a melhor época, em termos de negócio. “No Verão, estamos mais ocupados porque o tempo ajuda. Já o Inverno tem sido uma época mais difícil para nós porque o tempo não está tão bom e na maioria das vezes não saímos” para o mar.

Tal realidade leva Umut a aferir que este negócio é muito condicionado por três factores: “tempo, condições do Aeroporto e turismo. Se estes três factores estiverem em sintonia, é o ‘paraíso’ para nós”, em termos de clientes.

No que toca à interacção com os clientes, esta empresária assume que gosta de estar envolvida na rotina de todas as viagens feitas pela sua empresa. “Gosto de garantir que estou na marina no primeiro embarque dos meus clientes e também gosto de ver como é que a operação começa todas as manhãs”.

Além disso, a sua personalidade faz com que o contacto com os clientes flua naturalmente. “Gosto, simplesmente, de lidar com as pessoas e não me sinto uma ‘estranha’ para os meus clientes, porque consigo criar quase de imediato uma relação e empatia com eles”.

Nos vários departamentos da empresa, a presença de Umut é notória. “Trabalho de perto com todos os departamentos, como o marketing, manutenção e administração”. Enquanto empresária, “tenho de estar envolvida em todos os departamentos da empresa, porque gosto de perceber o que é necessário para gerir o negócio. Apesar de esta ser a minha primeira experiência na área marítimo-turística, aprendi muito rápido”. Umut demorou cerca de um ano para estar completamente envolvida em todos os aspectos da empresa, incluindo a supervisão dos barcos, bem como a manutenção dos mesmos.

Sobre a realidade actual do negócio, a empresária garante que, de momento, está saudável. “Podemos dizer que estamos confortáveis com a nossa empresa”, sendo que o futuro da Mag Dolphin poderá ficar nas ‘mãos’ dos filhos do casal. “Apesar de os meus dois filhos estarem a estudar lá fora de momento, eles têm sempre a Madeira em mente e penso que um dia irão retornar à sua terra Natal e, quem sabe, continuar com o negócio dos pais”, crê.

Duas embarcações

A empresa conta, actualmente, com duas embarcações: o Magic Dolphin Catamaran, que atende até 36 passageiros, e o Magic Dolphin Sea Safaris, que é um barco de 10 metros, com capacidade para 18 passageiros, no máximo.

Relativamente à tabela de preços, varia entre 25 e 45 euros por pessoa. “Temos uma boa relação entre boa qualidade/preço. Portanto, acho que vamos permanecer relevantes no mercado”. Com um cliente predominantemente turista, que vem à Madeira à procura de experiências únicas e esquecíveis, Umut conta com a colaboração de 15 pessoas na sua equipa, que trabalham com o objectivo de proporcionar momentos especiais aos seus clientes. “Tenho a sorte de trabalhar com uma equipa motivada e que gosta realmente do que faz”.

As viagens de barco têm como ponto de partida a marina do funchal, no entanto, existem vários itinerários a diferentes preços, de forma a agradar o vasto leque de clientes que efectua reservas nesta empresa. “Existem várias empresas neste sector, sobretudo no Funchal, onde também actuamos, e temos noção que haverá sempre concorrência, mas não nos preocupamos com isso”.

A empresária defende que é importante a existência de concorrência porque ajuda a promover padrões de profissionalismo e diversidade, no que toca à oferta de serviços. “Temos padrões muito elevados na nossa empresa e tentamos oferecer um serviço personalizado, com um bom atendimento, tudo com o apoio de uma equipa e gerenciamento profissionalmente orientados”.

Além da satisfação do cliente relativamente ao conforto durante as viagens, que todos os dias faz parte do propósito da empresa, também há um cuidado em explicar pormenores sobre a vida marinha que existe na Madeira. “Queremos que eles [clientes] terminem as viagens com uma maior compreensão e conhecimento sobre a vida marinha na Madeira. Damos o nosso melhor para que o cliente tenha a melhor experiência possível durante as viagens que executamos e, até agora, o feedback tem sido positivo”, sendo que a visualização de cetáceos tem sido frequente.