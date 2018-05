“A Madeira tem muito talento por desvendar”

‘Mostra o Que Vales’ é o concurso de talentos organizado pelo centro comercial La Vie, em parceria com o DIÁRIO, pondo à prova vários jovens madeirenses, na tentativa de encontrar as próximas grandes vozes da Região.

Falámos com Luís Monteiro, representante da Widerproperty, sociedade gestora do La Vie Funchal, que se mostra extremamente feliz com os resultados alcançados até agora, sendo este o início do que se espera ser uma rampa de lançamento para os talentos que não se limitam à ‘barreira’ da insularidade.

Como decorreu o ‘Mostra o Que Vales’ no passado sábado? Dentro das expectativas? Foi a primeira oportunidade para testarmos o evento no La Vie e correu muito bem, a todo os níveis. As expectativas vão aumentando à medida que o ‘Mostra’ decorre. Desde que lançámos as inscrições que a procura dos jovens por um lugar no palco La Vie foi fantástica, nos castings a fasquia ainda ficou mais elevada quando os talentos da Madeira mostraram o que valiam. Neste último sábado ficou claro que o ‘Mostra o Que Vales’ já criou o seu espaço na captação de talentos madeirenses.

Estavam à espera de tanta afluência, quer em termos de participantes, quer em termos de público? O objectivo passava por uma ambição efectiva de criar espaço e visibilidade pública para jovens que apenas precisam de uma oportunidade, para depois fazerem o seu caminho e serem felizes com o reconhecimento do seu talento. Ao iniciarmos o processo de inscrições percebemos que a procura era elevada e termos o La Vie repleto de pessoas já era esperado. Foi criado um ambiente muito interessante, com claques de apoio aos concorrentes que por sua vez representam diversos concelhos da Madeira. Mas o ‘Mostra o Que Vales’ está a surpreender a cada etapa e os madeirenses aderiram na descoberta dos novos talentos da Região. Estão todos convidados para a próxima eliminatória, já no dia 12 de Maio em que sobem a palco mais 12 jovens. Prevemos que a grande final, com os finalistas a actuarem com música ao vivo, vá ser marcante para todos os que chegarem ao dia 14 de Julho.

A Madeira tem talento? Notou-se isso? Há vozes que merecem alcançar outros palcos? Desde a primeira hora que o ‘Mostra o Que Vales’ foi desenhado por acreditarmos que a Madeira, e os seus jovens, têm muito talento por desvendar. Nesta primeira edição do ‘Mostra’ o La Vie lançou a vertente ‘Damos voz ao teu Talento!’ mas outras se seguirão e terão outras vertentes artísticas para explorar, além de repetirmos a ‘voz’. O espectáculo que vivemos no passado sábado foi a prova que este caminho faz sentido e que sobretudo devem ser as forças vivas da Madeira a puxar pelo que de melhor temos, e que é muito. Para muitos dos concorrentes foi o primeiro de muitos palcos a que com certeza vão aceder. Acima de tudo é esta oportunidade que pretendíamos dar aos nossos jovens, a sua primeira vez num palco e que esse palco tivesse a nossa marca.

É importante que este género de iniciativas se realize em solo madeirense? Sobretudo para aqueles que não têm oportunidade de ir ao continente participar em concursos que passam na televisão... Claramente. Além de puxarmos pelo que é madeirense, e assim reconhecermos e termos orgulho no que é a Madeira, podemos ter aqui a rampa de lançamento para outros voos mais altos. O La Vie tem, desde que colocou a marca na RAM, uma estratégia de investimento na comunidade em que está inserido, e tendo uma abrangência regional, são várias as iniciativas de promoção de valores madeirenses que temos apoiado. Esta é apenas mais uma iniciativa enquadrada nesse contexto e outras se irão seguir, com a mesma naturalidade e com o investimento sobretudo em trabalho e esforço para que cumpram os objectivos definidos, e se destaquem pela sua inovação e abrangência.

A ideia de passar em vários concelhos da Madeira é demonstrativo da abrangência do concurso, descentralizando assim os ‘castings’. Foi precisamente fora do Funchal que encontraram as ditas ‘surpresas’? O objectivo de descentralizar foi uma das primeiras premissas assumidas. O acesso a partir do Funchal a quaisquer iniciativas é sempre mais fácil. Há também uma maior concentração de habitantes e de tudo que é inerente a esta realidade, pelo que não podíamos correr o risco que 90% dos candidatos aos castings fossem do Funchal. O regulamento que organizámos impôs assim que os castings abrangessem todos os conselhos, incluindo o Porto Santo, para que no início criássemos mais oportunidades levando os castings para localizações fora do Funchal, por todas as razões, nomeadamente de irmos onde estão os talentos e também para ser mais simples e sem custos de participação. Bastava inscreverem-se e fazerem pequenas deslocações. Por outro lado, esta ideia tinha também uma forte convicção que há talentos em todo o lado, sobretudo quando estamos a falar da primeira oportunidade que queremos criar a jovens a partir dos 10 anos, e confirmou-se, temos apurados para as meias-finais madeirenses de Santana, Santa Cruz, Ponta do Sol, Ribeira Brava e Funchal.

O júri composto por artistas madeirenses é uma forma de incentivar os concorrentes? A Madeira já tem a sua história na detecção de talentos de voz. O La Vie apoiou a Micaela Abreu em 2016, treinou no nosso palco antes da final do ‘Got Talent Portugal’, que ganhou de forma brilhante. O ‘Mostra’ vem colocar mais uma iniciativa a este nível e utiliza os nossos talentos já confirmados para puxar por mais jovens que lhes sigam as pisadas, e acreditamos mesmo que vai funcionar. Neste último sábado contámos com a Micaela Abreu e com o Diogo Garcia como elementos do júri, com um extra para os nossos convidados: a actuação do próprio Diogo.

Existe a possibilidade destes talentos estarem a ser observados por algumas editoras nestes eventos? Esperamos que tal esteja a acontecer e no que depender do La Vie vamos ajudar! Está confirmado que temos a concurso vozes com muito talento e o mercado está disponível para ouvir produções de novos músicos portugueses. Seria fantástico que tal ocorresse com alguns destes novos artistas. No entanto, estamos certos que esta iniciativa contribui já para que os nossos jovens tenham oportunidade de mostrarem o que valem. ‘Damos Voz ao teu Talento’ marca o ‘Mostra o que vales’ em 2018 e será também o mercado a dar sequência a esta onda. Vamos ver depois de Julho qual será a variante que se seguirá.