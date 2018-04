“A Madeira precisa de se tornar num polo informático”

Eduardo Fermé é argentino e reside na Madeira desde 2002. O doutorado em ciências da computação e coordenador do departamento de Matemáticas e Engenharias na Universidade da Madeira (UMa) é um dos especialistas convidados para a primeira sessão das ‘Conferências da Inovação e Futuro’, que se realiza no próximo dia 3 de Maio, no Centro de Congressos, numa parceria entre o DIÁRIO, NOS e Casino da Madeira.

Em entrevista, o sul-americano de 53 anos levantou um pouco do véu sobre as temáticas que irá abordar, lançando ideias para aquilo que considera ser uma oportunidade de futuro para a Madeira.

Estas conferências são importantes? Quando me pediram para ser palestrante não pensei que tivesse a repercussão que está a ter. Sou uma pessoa de baixo perfil e não publicito o meu trabalho, de modo que fiquei muito surpreendido com o convite. Esta conferência, ao criar diferentes temáticas, pode dar um impulso interessante para a Região.

Que temática irá abordar nesta primeira conferência? Hoje em dia dá-se como um renascer da Inteligência Artificial (IA). Na década de 80 falávamos muito da IA e depois na década de 90 houve um decair. Agora todo o mundo voltou a falar da IA. Basicamente, vou abordar um pouco certas questões como as razões por detrás do que provocou esta reaparição, os distintos tipos de conhecimento, como a IA incorpora-se em diferentes tipos de conhecimento e qual o paradigma dominante. Basicamente, quais os perigos e os desafios que existem.

Porquê que houve essa queda? Houve essa queda porque a IA na década de 80 prometeu muito, mas ofereceu pouco. Não é porque deixámos de trabalhar, mas o mundo da informática responde muito às modas. Nos anos 80 deixou-se de falar na IA para falarmos de objectos e houve sempre outros paradigmas dominantes dentro da IA. Hoje em dia várias máquinas conseguem dar resposta a muitos modelos teóricos que apareceram na década de 80, isto é, nessa época não existiam máquinas com poder suficiente de cálculo para continuarmos a trabalhar.

Houve receio do ser humano em ser substituído? Não. Quando falamos de IA não nos referimos ao ‘Exterminador’. Estamos a abordar questões como por exemplo se eu falo com o meu telemóvel e ele percebe o que estou a falar. Não em termos de significado, mas que consiga perceber as palavras e a partir daí realize uma pesquisa. Esse tipo de coisas requerem um poder de cálculo muito alto, que nessa época era inconcebível. A título de exemplo, eu na década de 80 tinha um computador com 9Mhz de velocidade e um disco rígido de 30MB.

Já trabalhou em alguns projectos na UMa. Pode explicar-nos em que ramo mais especificamente? Há muitos ramos de IA e na informática, até mais do que na medicina. Quanto à IA há mais de 150 ramos. Eu trabalho numa área muito particular, que é a teórica. Estou mais por dentro na dinâmica de conhecimento, ou seja, em traços muitos gerais, como é que os seres humanos gerem a nova informação. A partir da nova informação o que é que se faz, sobretudo quando ela contradiz o que nós sabíamos previamente ou no que acreditávamos. Essa é a minha área de trabalho.

Acha que o MI-TI tem vindo a assumir um papel preponderante nesse aspecto? O MI-TI tem sido um polo muito bom para a universidade e para a Região, mas não é o único lugar onde se faz investigação informática aqui na Madeira. Fiz parte do projecto no início, mas depois saí, particularmente porque os meus temas de investigação não estavam focados naquilo que eram as prioridades na altura. Agora, voltei como colaborador, porque o MI-TI foi crescendo e desenvolvendo outros temas. Fazia todo o sentido voltar ao MI-TI e repare que a UMa e o MI-TI são mais reconhecidos no exterior do que em Portugal. A UMa é a menor faculdade portuguesa e há um certo receio do resto do país em querer estudar cá. Para nós é mais fácil atrair alunos estrangeiros, do que portugueses. Esse é um peso difícil de carregar.

Os mais novos têm se interessado por esta vertente? A robótica educativa está a desenvolver-se muito em termos regionais. Um dos fenómenos que aconteceram, e isto é importante de referir, na época tínhamos a licenciatura em Ensino de Informática e uma grande parte dos professores de informática da Região foram nossos alunos. Esse curso agora não está aberto e acho bem porque saturámos o mercado, ou seja, nos próximos 20 anos a procura por professores de informática não será tão alta. Mas, voltando à questão, há muitos projectos dentro da robótica educativa na Madeira e as várias jornadas que se fazem nas escolas secundárias são exemplo disso. Na UMa estamos a reavaliar todos os nossos planos de estudos e propondo modificações a partir do próximo ano lectivo. Não é uma mudança radical, mas um ajustar aos novos tempos e desafios.

Há apoio necessário para o desenvolvimento da IA no país? Este ano houve um reforço de fundos para investigação. Originalmente, o fundo para a Ciência e Tecnologia em Portugal foi de 100 milhões de euros. Parece muito, mas não é. Se fosse para financiar todos os projectos eram necessários mil milhões de euros. No entanto, conseguiu-se fundos adicionais e, aparentemente, vai haver 300 milhões de euros. No que se refere à IA houve um reforço específico para esta área de 30 milhões de euros.

Podemos ser um dos próximos grandes centros de desenvolvimento na IA? Podemos. A Madeira tem tudo para isso. Defendo que a Madeira precisa de se tornar num polo informático, importante no país e no mundo. Como se fala tanto no ‘Brava Valley’, porque não criar o ‘Madeira Valley’? Temos ligações de Internet por cabo, ou seja, a nível de comunicação estamos muito bem! Depois, o que se requer para criar um polo informático ou de IA passa, fundamentalmente, por ter recursos humanos e nesse aspecto estamos muito bem.