Não há motivos para festejar hoje o Dia do Mundial de Turismo. Esse é o sentimento partilhado ao DIÁRIO por 3 dos 100 guias-intérpretes oficiais a trabalhar na Região, profissionais de informação turística incrédulos e desesperados com a perda de qualidade do destino Madeira.

Um destino comprometido com demoras inexplicáveis, em assuntos que já abordamos na passada semana, mas também...