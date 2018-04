A luta continua?

A luta dos trabalhadores faz-se desde há muito, mas em Portugal o 1.º de Maio só começou a ser comemorado livremente, com honras de feriado, após o 25 de Abril de 1974. Durante a ditadura era reprimido, apesar de muitos trabalhadores o celebrarem de forma tímida e limitada.

Os desafios que se colocaram na luta pelos direitos do trabalhador foram diversos e muitas conquistas aconteceram ao longo do último século.

Na Região os sindicatos continuam a reivindicar melhores salários, maior segurança nos contratos de trabalho, fim da precariedade laboral. Se já praticamente não existem trabalhos para a vida, também não é menos verdade o leque de direitos reconhecidos a quem trabalha aumentou consideravelmente.

O número de desempregados tem vindo a diminuir nos últimos meses. Há no entanto 17.265 pessoas à procura de trabalho, segundo dados registados em Março passado pelo Instituto de Emprego.

Questões como a progressão nas carreiras, avaliação e contagem do tempo de serviço na função pública têm estado em foco e sido muito contestado pelos sindicatos.

O protótipo em torno do trabalho foi alterado num mundo cada vez mais globalizado. Entre o diagnóstico da situação actual, quisemos saber o que falta cumprir no âmbito dos direitos laborais, da estabilidade e da remuneração.

Questões:

1. O crescimento económico trouxe paz social aos trabalhadores?

2. Precariedade diminuiu e os ordenados estabilizaram?

3. O que falta cumprir?

Ricardo Frade Gouveia – presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Função Pública

1. O crescimento económico ainda não surtiu efeitos na Administração Pública, razão pela qual se vive um clima de grande revolta e indignação.

O que o Estado fez aos seus colaboradores é intolerável e chocante, sendo tolamente ofensivo vangloriar-se com um crescimento económico e com números e resultados positivos alcançados, em grande parte, com base no sacrifício e opressão de uma classe de trabalhadores em especial.

Existem funcionários públicos com 20 e 30 anos de carreira a receber o salário mínimo e o mesmo que um trabalhador acabado de ingressar na Administração Pública.

Da conjugação das irreflectidas, irracionais e puramente economicistas reformas, levadas a cabo nas carreiras da função pública e no sistema de avaliação de desempenho dos funcionários públicos, resultou um sistema de progressão nas carreiras anedótico e surrealista em que os trabalhadores necessitam de 140 e 120 anos para atingir o topo da carreira.

2

O STFP-RAM elegeu como uma das suas principais missões no ano de 2017 o combate da precariedade, tendo o Governo Regional assumido o compromisso de por fim a este flagelo no decurso do corrente ano.

Desejamos que o procedimento de regularização dos precários na Administração Pública Regional da Madeira seja efectivo e sério, manifestando, desde já, o nosso apoio a todos os trabalhadores que se encontrem nesta situação e que não sejam, incorrecta e infundadamente, reconhecidos como tal, para accionar todos os meios legais e processuais consagrados na lei para obterem a declaração de efectividade no seu posto de trabalho.

Na Administração Pública, após o saque e os congelamentos, constata-se que os salários estão muito aquém da remuneração justa e adequada. A estabilização dos ordenados ainda não aconteceu e apenas será efectiva e completa quando o Estado repor os níveis salariais para os montantes que deveriam estar em vigor caso não tivesse congelado as carreiras.

3

O que falta cumprir é, no essencial, por fim ao “fenómeno da privatização do funcionalismo público” e recuperar o estatuto dos funcionários públicos.

É necessário revogar e recriar o regime das carreiras e das remunerações. Falta garantir o direito ao conteúdo funcional de ingresso. Falta revogar o actual sistema injusto e desmotivador de avaliação de desempenho e substituí-lo por um outro assente no pressuposto de que todos os trabalhadores têm direito a ambicionar e a obter a notação e menção mais elevado, sem quotas.

Falta aumentar a primeira posição remuneratória dos funcionários públicos O Estado deve ser o primeiro a dar o exemplo e ter a coragem de reconhecer que o salário mínimo deve ser a excepção e não a regra. Falta reforçar e efectivar a negociação colectiva, como via privilegiada para a paz social no seio da Administração Pública. Falta promover uma séria e efectiva negociação com os parceiros sociais e acabar com o faz de conta. Falta recuperar os mecanismos que favoreçam e estimulem a autoformação e a aquisição de novas habilitações literárias dos trabalhadores através das promoções (valorização) e reclassificações profissionais. Falta um debate aberto e transversal sobre o estado da Função Pública, com vista a definir um plano de acção capaz de assegurar o futuro do Estado Social, o qual depende, em muito, de uma classe profissional motivada.

Adolfo Freitas – Sindicato da Hotelaria

1 - De facto, o crescimento económico deveria ser motivo de satisfação de todos os portugueses. Infelizmente não é o caso e o que tem sucedido com o crescimento económico, quer por parte dos Governos da República e Regional, por parte das empresas são sempre sacrifícios ao povo e aos trabalhadores. A demostração está na actualização do salário mínimo, em que no tempo de dificuldades o aumento é miserável, com crescimento não só o seu aumento continua a ser baixo como também nas negociações para actualização dos salários a situação não melhora, pelo contrário temos cada vez mais um patronato a pretender retirar direitos dos C.C.T e um Governo encolhido e com medo do patronato.

2 - Apesar do crescimento a precariedade não diminui, pelo contrário está sempre a aumentar. Por exemplo, temos a economia a crescer e as empresas à volta de 100% de trabalhadores contratados a prazo. A precariedade é a melhor arma que o patronato tem para melhor explorar os trabalhadores e impor a ‘lei da selva’. Se os ordenados estabilizam, o que podemos dizer que só estabilizam pela razão dos trabalhadores precários, além de terem um salário baixo, nem podem reclamar o pagamento do ordenado no fim do mês e outros direitos. Caso reclamam surgem as ameaças dos patrões sobre os trabalhadores. Por outro lado e devido à insegurança no emprego as empresas contratam os trabalhadores com as categorias mais baixas de aprendizes e estagiários para apenas pagarem a remuneração mínima e depois são ‘pau para toda a obra’.

A precariedade é uma ameaça à liberdade e à democracia.

3 - De certeza que se esta pergunta fosse feita aos governantes e aos empresários eles diriam que até já fomos longe demais. Portugal comemorou este ano 44 anos sobre 25 de Abril de 1974, sobre a Revolução dos Cravos. Falta o País e a Região cumprirem com a Constituição de Abril.

Cristina Pedra Costa – Presidente da ACIF

1.

A evolução positiva que a economia vem sentindo, favoreceu, de forma inequívoca, o mercado de trabalho, garantindo a muitas empresas a folga financeira necessária para a recuperação e reforço dos seus quadros de pessoal. No que concerne especificamente ao nosso arquipélago, a diminuição dos números do desemprego comprovam que a conjuntura económica alavancou a contratação, e destacam-se desde logo os resultados positivos dos últimos anos no sector do turismo, acompanhados pela subida do número de trabalhadores directos e indirectos.

Não obstante, no comércio lojista esta evolução positiva não se tem evidenciado, resultado de falta de competitividade resultante deste sector, principalmente pelos encargos que suportam com o transporte dos seus produtos, sendo fundamental esbater este sobrecusto manifestamente desencorajador ao investimento e consequentemente à criação de novos postos de trabalho.

2.

Um contexto economicamente favorável e com bons indicadores de confiança, possibilita às empresas, não só a sua recuperação financeira e estimulo à contratação, mas também a delineação de estratégias a médio e longo prazo as quais passam inevitavelmente pela garantia de estabilidade, formação e melhores condições gerais aos seus recursos humanos.

3.

O mercado do trabalho tem que acompanhar a rápida evolução e transformação do mundo empresarial, razão pela qual se torna importante a actualização e adaptação da contratação colectiva, permitindo uma versatilidade que ajuste as funções e desempenhos dos colaboradores às necessidades das empresas.

As nossas empresas têm que ser competitivas à escala global e a falta de inadaptabilidade da regulamentação e legislação laboral preparada para a modernidade empresarial revela-se um handicap perante outras realidades.

Francisco Santos – membro do Conselho Económico e Social

1. O crescimento económico trouxe paz social aos trabalhadores?

Dois dos mais brilhantes economistas portugueses, Pereira de Moura e Simões Lopes, sempre defenderam a necessidade de se distinguir crescimento de desenvolvimento. Sublinhavam mesmo que a preocupação central das políticas públicas deve ser o desenvolvimento e não exclusivamente o crescimento, visto este ser, tão só, um dos factores daquele. Segundo Simões Lopes, só o desenvolvimento integra mesmo a dimensão social dos problemas, restringindo-se o crescimento à vertente económico-financeira, que não abarca, sabe-se, toda a realidade. Assim, assumir que crescimento traz paz social, o mesmo é dizer que é capaz de propiciar uma resposta global às expectativas mais gerais das Pessoas, é não ter um entendimento abrangente do que está em causa, já que aquele, repito, é só um dos factores a considerar. Simultaneamente, não podemos ainda esquecer que, no plano individual, as expectativas se vão ajustando aos patamares de realização numa lógica sempre dinâmica, o que torna ainda mais difícil de acreditar que o crescimento é, por si só, suficiente.

2. Precariedade diminuiu e os ordenados estabilizaram?

O que os analistas referem é que há mais emprego ...mas pior! Em especial porque a precaridade terá aumentado e a média das remunerações diminuído, nomeadamente dos recém entrados no mercado laboral. Dito isto, esta é uma tendência da economia global e digital, a que se associa, mesmo para os ditos “efectivos” (que já não os há em bom rigor), a perda de outros direitos considerados adquiridos, e que devem fazer reflectir sobre as novas perspectivas do mundo do trabalho, em que, em todas as áreas e até nas industriais, o processo de produção está integralmente segregado, escolhendo as empresas o que fazer, quando e onde, em função do quanto.

3. O que falta cumprir?

Em meu entender, a coragem para assumir que a globalização, se é para ser entendida como um “jogo” em que todos devem entrar, então deve sujeitar todos os “jogadores” às mesmas regras. Neste quadro, não tenho pejo em afirmar que a alteração das regras da OMC é guerra a assumir como prioritária pela UE, pois, ou se as modificam e se assume o respeito pela dignidade da Pessoa Humana ou não haverá desenvolvimento entendido de forma genérica, em especial do modo como Pereira de Moura e Simões Lopes o defendiam e que acredito ser o correcto.