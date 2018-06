A irreverência da escrita vai ser precisa no Naval

Na qualidade de candidato a presidente da direcção do Clube Naval do Funchal, António Fontes apresentou ontem os elementos que constituem a lista A e o respectivo programa eleitoral.

‘Clube Naval do Funchal - Ética, Responsabilidade, Inovação’ é o lema do projecto dado a conhecer por uma lista composta por onze homens e oito mulheres, a única que concorre à eleição dos titulares dos órgãos sociais do Clube Naval do Funchal para o quadriénio de 2018-2022, que está marcada para a próxima segunda-feira, dia 11 de Junho. Isto porque a lista encabeçada pelo economista João Paulo Sousa não foi aceite pela Comissão Eleitoral, por apresentar várias irregularidades.

“Aproveito a oportunidade para mobilizar os sócios, porque ninguém está eleito e nada está ganho. Nada mesmo. Não me sentirei legitimado com poucas pessoas a votarem, por uma questão de honra e de princípio”, vincou o advogado com pós-graduação em Desporto, que concorre ao acto eleitoral “por uma questão pessoal”. “Frequento o Clube Naval há muitos anos e acho que tenho possibilidades de mudar e de inovar. Há muita coisa por fazer”, disse António Fontes, prometendo que, a partir do momento que seja eleito, “a opinião pessoal vai desaparecer do espaço público”. “Não é compatível com a defesa e os interesses do Clube Naval”, esclareceu, dando conta, também, que preferia ir a votos com outras listas candidatas. “Era o ideal, porque o Clube Naval tem uma tradição democrática que exigia a presença de outras listas para que dessem outras opções aos sócios”, afirmou.

António Fontes é um conhecido crítico da sociedade madeirense, mas não teme que os sócios apareçam no acto eleitoral apenas para votarem contra a lista que encabeça. “A essas pessoas só tenho de dizer que tenho 31 anos de advocacia, que sou licenciado em Direito, que fui presidente do Conselho Jurisdicional de quase todas as associações regionais de desporto, que fui vice-presidente da Federação Portuguesa de Vela, presidente do Conselho Jurisdicional da Federação Portuguesa de Andebol. Quem me conhece sabe que havia irreverência de quem escrevia ao domingo no DIÁRIO, mas essa irreverência vai ser precisa para o Clube Naval. Desde logo necessária num movimento que este clube tem de liderar no sentido de proteger a qualidade as águas do litoral do Funchal. É a prioridade da lista que lidero: mar, mar, mar...”, esclareceu.