‘A insustentável leveza’ de Cláudio Braga

Cláudio Braga chega ao dérbi com o rival Nacional, tal como na obra de Milan Kundera, com uma ‘insustentável leveza do ser’, numa questão inquietante que o autor checo coloca, no seu livro, sobre a escolha: a leveza ou peso.

O treinador do Marítimo tem o peso da obrigação de ganhar o dérbi, de forma a tirar de cima dos ombros a carga de oito jogos consecutivos sem vencer, quatro...