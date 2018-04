A idade não tem de ser um ‘peso’

Isabel Fragoeiro, de 59 anos, é especializada em Enfermagem na área da Saúde Mental e dos Cuidados Psiquiátricos. Prática esta que exerceu durante alguns anos na Região, antes de prosseguir a carreira docente. O seu percurso académico e profissional na área da Saúde Mental, bem como o seu interesse pelas causas sociais, levou-a abraçar o projecto da Alzheimer Portugal, tendo assumido há três anos, em regime de total voluntariado, a presidência da Delegação da Madeira da Alzheimer Portugal. Esta Associação nacional, sem fins lucrativos, já existe em Portugal há 30 anos e há 18 na Madeira, promovendo a formação e informação sobre a doença de Alzheimer no nosso país. Ao DIÁRIO, Isabel Fragoeiro falou do estigma que ainda persiste relativamente às doenças mentais associadas ao envelhecimento.





Hoje em dia há mais interesse pelas questões da saúde mental?

Hoje todas as questões ligadas à área da Saúde Mental e dos cuidados psiquiátricos têm algum tipo de estigma e nós sabemos que existe. É uma constatação de todos os organismos avalizados nestas áreas, nomeadamente a Organização Mundial de Saúde. Agora imagine há 20 ou 30 anos, o estigma era muito maior. Portanto, tem de ser feito um grande trabalho de sensibilização e educação junto das comunidades para o aumento da literacia sobre essas questões.

E quanto às demências associadas ao envelhecimento como a Alzheimer?

Nós ainda olhamos um pouco para a população idosa, sobretudo a população idosa que tem algum tipo de dificuldade (quer a nível funcional, quer a nível da sua saúde), muito erradamente como um ‘peso’. Nós devíamos perspectivar a terceira e a quarta idade – já podemos falar em quarta idade – como um ganho para as sociedades.

Mais do que fazer cálculos económicos – esses também são importantes para sustentarmos os serviços – devíamos perceber que cada idoso tem um potencial armazenado de conhecimento e sabedoria. Esta sabedoria, que muitas vezes não tem tanto a ver com uma formação académica muito diferenciada, mas que é feita à custa do seu percurso de vida. Aqueles que sobrevivem até mais tarde são exactamente os que tiveram mais capacidade de resiliência e de encontrarem as estratégias necessárias para superar adversidades e desafios.

A sociedade como hoje a conhecemos foi construída por aqueles que nos antecederam. Devemos agradecer isso aos nossos idosos e devemos acreditar que temos muita coisa a aprender com eles. É preciso que tenhamos a humildade e a capacidade de nos questionarmos a nós próprios sobre os nossos valores, sobre os ritmos das nossas vidas e o significado que nós atribuímos a determinadas coisas. O que é que é mais importante: o bem-estar das pessoas e a convivência em sociedade ou os bens materiais?

A sociedade valoriza mais as conquistas materiais do que as pessoas?

Acho que nas sociedades actuais encontramos muito sofrimento, muita doença, muita perturbação na área mental e psiquiátrica, exactamente porque quase que somos condicionados por uma sociedade consumista a valorizar como fundamental aquilo que é material, em detrimento da essência do ser humano, dos nossos afectos, das nossas emoções.

Nós vivemos muito apressadamente, às vezes não conseguimos parar, e quando damos por isso perdemos muito e estamos em situações de doença real, sobretudo de doença mental e psiquiátrica... São os quadros de ansiedade e de depressão, que acontecem porque sentimos algum vazio. Esse vazio tem a ver com a dificuldade em criarmos laços e construirmos com os outros alguma coisa que seja gratificante.

Quantos casos de demência existem na Madeira?

As demências são quadros que nos dias de hoje são bastante prevalentes. A doença de Alzheimer representa 60 a 70% das demências e é uma situação que tende a agravar-se, porque a longevidade da população tende a aumentar. Atendendo ao número de população residente na Madeira e de população com 65 ou mais anos, estima-se que existam 2 a 3 mil pessoas com demência. De ressalvar que nem todas estas pessoas estão identificadas como tendo demência.

Uma das grandes áreas de investimento no contexto da demência será precisamente na melhoria da formação dos próprios profissionais e da população em geral, no sentido de se detectar mais precocemente aqueles sinais que podem indiciar quadros de demência.



Os sintomas podem ser confundidos com sinais próprios do avanço da idade?

Um dos sintomas dos quadros demenciais, nomeadamente da doença de Alzheimer, é a perda de memória. Muitas vezes faz-se um paralelo deste esquecimento com o processo de envelhecimento. Porquê? Porque nós continuamos a pensar, erradamente, que envelhecimento pressupõe obrigatoriamente deterioração.

Não é verdade. Não há um envelhecimento igual de todas as capacidades em simultâneo. Há algumas capacidades que, de facto, vão mudando. Pode haver alguma lentificação, alguma perda a determinados níveis, mas há outras faculdades que se mantêm íntegras até à ‘grande idade’ (a partir dos 80/85 anos). Nós temos inclusivamente muitos exemplos em Portugal de pessoas que continuaram a produzir coisas interessantes até quase aos 100 anos, como é o caso de Manoel de Oliveira.

A forma como nós percepcionamos o envelhecimento tem de ser ainda muito trabalhada nas nossas comunidades.

É isso que a Alzheimer Portugal faz?

Nós temos várias vertentes de intervenção e sem dúvida que a vertente formativa (para os cidadãos em geral, mas também para profissionais) é uma vertente crucial.

Nós temos dificuldade em perceber aquilo que é ser idoso porque nós nunca fomos idosos. Já fomos crianças e jovens, já percepcionámos quais era as dificuldades e desafios dessas etapas, mas nunca fomos idosos. Podemos ter uma percepção subjectiva do que é ser idoso, mas é sempre muito diferente de vivermos essa condição com o que ela tem de melhor e de pior. Na Associação nós procuramos exactamente propagar esta mensagem.

É preciso estarmos próximos das pessoas para ir percebendo quais são de facto as suas necessidades. É importante ouvirmos o que as pessoas têm para dizer, ter alguma persistência e, sobretudo, compreensão. O esforço tem de ser feito no sentido de conferir dignidade, qualidade de vida e conforto às pessoas. Isso só se consegue fazendo com que as pessoas se sintam cidadãos de pleno direito, conferindo-lhe oportunidades de participação, fazendo alterações no próprio ambiente e adaptando a própria cidade às condicionantes da população idosa.

Por outro lado, é preciso nos criarmos condições para algum descanso do cuidador, porque a carga de ter de prestar cuidados (sobretudo nos estádios mais avançados da doença em que a deterioração se faz sentir de uma forma muito mais real) é por vezes ‘cansativa’.

Contam com algum apoio institucional?

Nós temos tido um apoio, que tem sido crucial ao longo dos anos aqui na Região, das estruturas governamentais, nomeadamente da Secretaria Regional da Saúde e da Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais. No entanto, temos alguns problemas de sustentabilidade económica.

Sem recursos humanos é muito difícil fazermos um trabalho mais sustentado e de qualidade. Nós podemos ter uma ajuda do ponto de vista das novas tecnologias, mas nada substitui o papel das pessoas, numa área que procura ser terapêutica e ‘chegar ao outro’.

Temos de valorizar e potencializar esse capital humano, para que a nossa sociedade se torne mais inclusiva e para que os nossos idosos se sintam cidadãos de pleno direito e não um ’peso’ acrescido do ponto de vista económico.