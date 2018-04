A história faz-se desde 1926

Marítimo e FC Porto vão encontrar-se, no próximo domingo, pela 94ª vez em toda a sua história, pela 94ª vez e, desta feita, num jogo de inusitado interesse e a gerar enorme expectativa, pois pelos Barreiros vão passar a discussão do titulo de campeão nacional e ainda a luta pela Europa.

Trata-se de um confronto indubitavelmente com muita história e que começou no já longínquo ano de 1926, num jogo a contar para a meia-final do então Campeonato de Portugal. Os verde-rubros, no Campo do Ameal, em Lisboa, golearam os dragões por 7-1 e encaminhar-se-iam para o título de campeão, com a vitória depois, na final realizada no Porto, frente ao Belenenses (2-0).

Desde então, verde-rubros e dragões já se defrontaram por mais 92 vezes. Com evidente e natural superioridade do FC Porto, que soma 64 vitórias nestes confrontos, mas um facto é que, mesmo assim, o Marítimo bateu por 13 vezes o FC Porto, tendo ainda empatado em 16 ocasiões. Curiosamente, os maritimistas somam apenas uma vitória fora da Madeira e foi para a Taça da Liga. No Estádio do Dragão, o Marítimo de Ivo Vieira foi ganhar ao FC Porto por 3-1, em jogo da fase de grupos da competição, realizado em Dezembro de 2015. O agora portista Marega foi o autor de um dos golos dos maritimistas. O Marítimo atingira a final da Taça da Liga pela segunda vez na sua história, já com Nelo Vingada como treinador que, entretanto, tinha substituído Ivo Vieira.

Se nos cingirmos apenas aos jogos para a I Liga portuguesa, na Madeira o Marítimo vai receber o FC Porto, neste domingo, pela 38ª vez. E dos 37 confrontos anteriores, o Marítimo saiu vitorioso por 9 vezes, tendo empatado 11 desses jogos e saído derrotado nos restantes 17.

Curiosamente o FC Porto, na rota para o título, está obrigado a conseguir na Madeira e nos Barreiros o que já não consegue há sete temporadas consecutivas: ganhar. A última vez que o conseguiu foi na temporada 2011/12, quando veio à Madeira vencer por 2-0. Daí para cá contabilizam-se sete jogos sem ganhar - um empate em 2012/13, três derrotas consecutivas (2012/13; 2013/14 e 2014/15), tendo empatado nas três ultimas temporadas. A temporada de 2014/15 foi mesmo nefasta para o FC Porto de Lopetegui, que perdeu primeiro para a Liga (0-1), era o Marítimo ainda treinado por Leonel Pontes, e depois para a meia-final da Taça da Liga (1-2) já com Ivo Vieira a treinador dos verde-rubros.

Logo, a expectativa para domingo, no Estádio do Marítimo, está bem alta.