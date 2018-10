Político e economista, Carlos João Pereira é também um dos cronistas desta casa centenária. Actualmente perito independente da Comissão Europeia para o Horizonte 2020, presidente do PS-Madeira e deputado e vice-presidente do Grupo Parlamentar do PS na Assembleia da República, não deixa de sublinhar o “incontornável o papel e o contributo do DN” para o seu percurso profissional e...