A fórmula do sucesso

As Olimpíadas Internacionais de Física são uma competição anual, na área da Física, destinada aos alunos do ensino secundário. A primeira edição ocorreu na Polónia, em 1967, com cinco países participantes. Desde então, a competição cresceu a nível mundial envolvendo actualmente mais de 85 países e 400 concorrentes, incluindo Portugal.

Anualmente, a Sociedade Portuguesa de Física...