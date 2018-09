A fórmula do sucesso

As Olimpíadas Internacionais de Física são uma competição anual, na área da Física, destinada aos alunos do ensino secundário. A primeira edição ocorreu na Polónia, em 1967, com cinco países participantes. Desde então, a competição cresceu a nível mundial envolvendo actualmente mais de 85 países e 400 concorrentes, incluindo Portugal.

Anualmente, a Sociedade Portuguesa de Física (SPF) organiza as Olimpíadas Nacionais de Física, cuja etapa nacional (a competição está dividia em três etapas: escolar, regional e nacional) serve, precisamente, para apurar os concorrentes para as Olimpíadas Internacionais do ano seguinte, bem como para as Olimpíadas Ibero-americanas (que para ano irão realizar-se, em Setembro, em Porto Rico).

Entre os notáveis portugueses apurados para as competições internacionais em 2019 – que irão ter lugar em Julho do próximo ano, em Israel – está o madeirense César Alexandre da Silva Freitas.

Oriundo da Escola de 2.º e 3.º Ciclos do Caniço, César Alexandre Freitas, de 16 anos de idade, concluiu este ano o 11.º ano pela Escola Secundária de Francisco Franco, no Funchal. O jovem integra também o quadro de mérito deste estabelecimento de ensino desde o 10.º ano, com uma média de 18,7.

“Gosto de saber como é que as coisas funcionam”

“A minha reacção ao ouvir o meu nome quando eles estavam a dizer os vencedores, não sei como descrever... É espantoso!”, confidencia César ao DIÁRIO, a propósito de ter ficado entre os dez melhores alunos do país na fase nacional das Olimpíadas de Física 2018, realizada em Junho passado, no Porto.

Apesar do invejável currículo escolar, o jovem mantém a humildade, vivendo cada etapa deste processo de apuramento de cada vez.

“Não estava realmente à espera. O que me deu mais aquele impacto foi nas regionais. No terceiro lugar ficou uma colega minha, eu fiquei orgulhoso por ela. Quando chamaram o segundo classificado pensei ‘não tenho hipótese, não sou assim tão bom’. Depois, quando dizem o meu nome... [risos] Na nacional também, só de pensar que tenho a oportunidade de ir mais longe é espantoso”, narra César com um sentimento de sonho concretizado.

Isto porque, para ele, a Física “não é apenas uma disciplina da escola”. “Eu olho para a Física como a minha paixão”, realça, acrescentando que já queria ter participado nas Olimpíadas na Física no 9.º ano.

Quando se lhe pergunta o que é que o atrai na Física, César diz que gosta de “saber como é que as coisas funcionam”.

A ‘fórmula’ do seu sucesso reside, aliás, nesta insistência em entender aquilo que o rodeia. Note: “Entender, não decorar”, repete o nosso jovem entrevistado.

“A Física não se decora. Se nós percebermos o que é que estamos a fazer e o que é significam aquelas fórmulas faz tudo mais sentido. Não é preciso decorar nem estudar nada. É tudo lógico”, afiança.

Preparação começa em Janeiro

De raciocínio lógico em raciocínio lógico, será também esse o caminho até às Olimpíadas de 2019, uma vez que os alunos seleccionados começam, a partir de Janeiro e até meados de Maio, a fase de preparação para o evento, no Departamento de Física da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra.

Durante esta etapa os alunos terão de realizar várias experiências, que serão sujeitas a avaliação para, por fim, determinar se os candidatos apurados reúnem as condições necessárias para representar Portugal em Israel. “Em Junho já se sabe quem é que vai [às Internacionais]”, conclui César.

Quanto a planos a longo prazo, o futuro académico deste jovem passa também pela Física.

“Eu estava pensar em algo que combinasse Física e Engenharia, que se aplicasse a coisas e a tecnologias”, pondera César, que neste momento se diz indeciso entre candidatar-se ao Instituto Superior Técnico, em Lisboa, ou rumar ao Reino Unido.

“Na Madeira a nível de Física e de Engenharias não há um grande leque de escolhas”, observa, já preparado para encarar os novos desafios de uma vida independente.

“Claro que me assusta (...) Vou estar a viver sozinho, longe das pessoas que conheço agora, mas também vou conhecer mais pessoas e novas realidades. Vou ter de ser mais independente. Ter os pais a fazer tudo não acho que seja muito bom. Gosto muito deles, mas gostava de ir mais além”, remata o jovem que realmente parece perceber como é que as coisas funcionam.