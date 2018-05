A festa ainda não acabou

Depois de garantir o regresso ao escalão máximo do futebol português, ostentado inclusivamente a faixa de campeão da II Liga, o Nacional gozou de dois dias de folga concedidos por Costinha.

Podemos afirmar que este período pode tratar-se do ‘descanso dos reis’, mas engane-se caso tenha ficado com a ideia de que a turma alvinegra entrará em facilitismos frente à equipa B do Vitória de Guimarães, encontro que termina esta viagem triunfal do conjunto da Choupana na II Liga, no próximo domingo, às 16 horas, na casa nacionalista.

Os pupilos de Costinha regressam ao trabalho apenas amanhã, numa sessão de treino agendada para as 10 horas, no Estádio da Madeira. Já na quinta-feira os alvinegros vão treinar na Camacha, pelas 10h30, sendo que na sexta-feira regressam ao seu reduto, em nova sessão planeada para as 10 horas.

Na véspera do jogo, isto é, sábado, o plantel insular treina novamente no Estádio da Madeira, pelas 10 horas. Importa realçar que as sessões irão realizar-se à porta fechada, traduzindo por si só a importância da vitória para o Nacional, que pretende cimentar ainda mais a melhor classificação de sempre alcançada nesta competição.

Se olharmos para os últimos cinco jogos de ambas as equias, o Vitória de Guimarães B apenas arrecadou uma vitória, somando três derrotas e empatando por uma ocasião.

Já o Nacional venceu por três ocasiões e empatou duas vezes, estando sem perder para a II Liga desde o dia 4 de Fevereiro, quando acabou derrotado na visita ao Famalicão.

Na primeira volta os alvinegros venceram os vimaranenses por 3-2, mesmo depois de estarem a perder por dois golos de diferença. Murilo e um ‘bis’ de Ricardo Gomes ofereceram na altura a vitória a Costinha.

AG adiada para hoje

Devido à visita do plantel nacionalista à Quinta Vigia, a Assembleia-Geral do clube, que estava agendada para as 19 horas de ontem, ficou suspensa, continuando hoje, a partir das 19 horas, no mesmo local, ou seja, na sede do clube.

Em causa está a aprovação do relatório e contas do exercício de 2017.