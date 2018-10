O DIÁRIO comemorou, esta quinta-feira, o seu 142.º aniversário, com o lançamento do livro ‘A História do DIÁRIO na História da Madeira’. Na cerimónia, que decorreu ao final a tarde, no Museu de Imprensa, várias figuras da vida pública regional deixaram o seu testemunho sobre o papel do nosso matutino na sociedade madeirense