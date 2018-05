Quando milhões de telespectadores de todo o Mundo estavam a assistir à Final do Festival Eurovisão da Canção, a surpresa veio da Austrália. “Um grande abraço para a minha família da Madeira!” foi uma das primeiras saudações de Ricardo Gonçalves, porta-voz do canal SBS para o evento. A verdade é que este filho de madeirenses, nascido e criado na Austrália e rosto bem conhecido da televisão de ‘down under’ não esconde o orgulho que sente das suas origens e foi isso mesmo que o fez falar na terra que traz no coração num programa com tanta visibilidade. Em entrevista ao DIÁRIO, o jornalista e apresentador, que consegue falar um português “básico”, fala da sua ligação à terra da família, de como no princípio da carreira ainda se intitulava ‘Richard’, e de como a Austrália é a terra das oportunidades.

As pessoas que estavam a assistir ao Festival da Eurovisão foram surpreendidas quando falou em Português e fez referências à Madeira. Foi tudo planeado? O canal de televisão para o qual eu trabalho, a SBS, emite o Festival da Eurovisão. Uma das razões pelas quais eu fui escolhido para ser o porta-voz australiano no concurso foi a minha ascendência portuguesa, por isso, seria natural que eu disse alguma coisa em Português. Tenho muito orgulho nas minhas raízes e na Madeira, por isso usei a oportunidade para cumprimentar a minha família, promover a Região junto de mais de 250 milhões de pessoas e para lembrar a toda a gente que há madeirenses em todo o mundo, mesmo na Austrália.

Embora o meu Português não seja perfeito, aliás é um pouco básico, eu ainda falo em Português com alguns membros da minha família. E a verdade é que eu cresci muito português, comendo por vezes milho e muitos pastéis de nata, e participando em grupos folclóricos portugueses.

Como é que foi ser o porta -voz da Austrália para a Eurovisão? Foi um momento especial. A SBS tem vindo a transmitir o Festival da Eurovisão na Austrália há já mais de trinta anos. Inicialmente era transmitido para ajudar os recém-emigrantes a manterem os laços com o país-natal europeu, por isso, desde cedo, assistia a este concurso com a minha família.

É um jornalista e apresentador de sucesso. Sentiu dificuldades na sua carreira por ter um nome português ou foi sempre bem aceite? Durante muitos anos usei o nome ‘Richard’ em vez de Ricardo e mudei a pronúncia do meu sobrenome logo no princípio da minha carreira... Muitos australianos mudam um pouco os seus nomes para parecerem mais ‘ingleses’.

Embora a Austrália seja um país multicultural, quando comecei a minha carreira televisiva, não havia muitas pessoas de ascendência de língua nativa não inglesa, sobretudo nas notícias televisivas. Essa foi uma das razões pelas quais usei ‘Richard’ durante tanto tempo, embora tenha sempre muito orgulho na minha herança portuguesa.

Mas isso está a mudar. Sou um sortudo por agora trabalhar para o canal nacional, a SBS, que promove o multiculturalismo, a diversidade e a inclusão. Quando comecei a trabalhar na SBS, em 2010, senti-me mais confortável do que nunca para começar a usar o meu nome de nascimento, Ricardo, e para pronunciar correctamente o meu sobrenome.

Então nasceu na Austrália. E a sua família é toda da Madeira? Nasci na Austrália, numa cidade chamada Wollongong, que fica a cerca de uma hora a sul de Sydney, mas os meus pais nasceram na Madeira e ambos cresceram em São Martinho, no Funchal. A minha família veio para a Austrália no final da década de 70, embora grande parte da minha família paterna ainda viva na Madeira.

Existe uma grande comunidade portuguesa na Austrália? Sim, é relativamente grande. Muito vivem na minha cidade natal de Wollongong e existe ainda uma grande comunidade na zona interior de Sydney, assim como nas áreas circundantes de Brisbane, Melbourne e Perth.

Mantém contacto com a sua família na Madeira? Vem à Região com regularidade? A Internet e o Facebook veio facilitar o contacto com a minha família. Já visitei a Madeira cinco vezes e no ano passado fui a Lisboa pela terceira vez e aproveitei para ir até ao Algarve. O meu pai foi à Madeira no ano passado para celebrar o 90º aniversário da mãe dele. Porque a Austrália fica tão longe, os australianos adoram viajar, mas a última vez que fui ao Funchal foi em 2013, por isso estou em dívida. Talvez para o ano.

Qual a sua opinião sobre a Madeira? Viveria aqui? Sinto um grande orgulho da Madeira, das suas belezas naturais e das pessoas amigáveis e maravilhosas. Seria muito fácil viver na Madeira e talvez no futuro eu tenha uma casa de férias para que, quando eu for mais velho, possa passar mais tempo na ilha, embora, como saiba, os portugueses são muito hospitaleiros e a minha família prefere sempre que eu fique em casa deles.

A Austrália é um país hospitaleiros para com os emigrantes?A Austrália recebe bem toda a gente, independentemente de onde provêem. É realmente a terra das oportunidades. Aliás, para além dos indígenas, toda a gente emigrou para a Austrália, por isso esta é uma nação de emigrantes.

A minha mãe e o meu pai tiveram a oportunidade de trabalhar arduamente na Austrália para que eu e o meu irmão tivéssemos a melhor educação possível e pudéssemos começar bem as nossas vidas e , por isso, nunca lhes poderei agradecer o suficiente.

Poderemos dizer que há mesmo um pouco da Madeira espalhada por todo o mundo? Há pessoas da Madeira um pouco por todo o mundo, mas não tão longe como aqueles na Austrália. Sabia que se fosse possível cavar um buraco em Sydney e fazer um túnel através do centro da Terra, a saída seria no Oceano Atlântico entre os Açores e a Madeira? Isso significa que não há maior distância do que aquela entre os Açores/Madeira e Sydney, por isso, a minha família viajou um grande distância para chegar até aqui.