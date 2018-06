A estrela do Funchal

Já foi um ponto de passagem obrigatório da diáspora madeirense, ora quando seguiam ou voltavam do Curral das Freiras. A ginja, o bolo de mel e o atendimento do Sr. Carlinhos eram os motivos mais do que apetecíveis para ‘atestar o depósito’ no sítio da Estrela, mais concretamente no restaurante ainda ali existente.

Ao lado do estabelecimento que agora se apresenta revigorado, depois da constante ‘troca de cadeiras’ na gerência do espaço, após o falecimento da icónica figura, poderá encontrar uma estrada com um declive deveras acentuado e a ser parcialmente consumida pela vegetação. Falamos do Caminho Velho da Estrela, um ‘abica burros’ que nos guia até às últimas habitações que delimitam a separação entre os concelhos do Funchal e Câmara de Lobos.

Para que o leitor tenha uma noção geográfica, este local fica sensivelmente a cinco quilómetros do Curral das Freiras e a nove do centro da cidade do Funchal. Nesta estrada, algo irregular, não passa autocarro e o único serviço que chega à porta dos residentes é assegurado pelo carteiro. O percurso pode ser feito nos dois sentidos, pese embora apenas caiba um veículo na via e esse é mesmo o único apontamento negativo a retirar da nossa incursão, isto é, a circulação deveria ser apenas feita numa direcção.

Rezam as histórias dos mais antigos que este era o trajecto utilizado por quem há muitos anos queria visitar o Curral das Freiras. Os carros eram estacionados no Vasco Gil e, posteriormente, as pessoas percorriam a pé as Escadinhas do Caminho Velho da Estrela até lá em cima, numa altura em que não existia a Estrada Regional 107.

Com uma extensão de 600 metros, se hoje percorrer o asfalto deste acesso irá poupar 800 metros em relação ao troço dito ‘normal’, onde a grande maioria dos condutores prefere circular, ou seja, entre a saída e a entrada do Caminho Velho da Estrela, são sensivelmente 1,4 quilómetros que percorre na Estrada Regional 107.

Cinco casais a residir no sítio

Na chegada ao sítio estacionámos em frente à porta da garagem de uma habitação que está fechada. Os que viviam nessa casa emigraram para o Canadá, um pouco à semelhança do que se sucedeu com a grande maioria dos residentes, que foram à procura de uma vida melhor fora da Região.

Mais ao lado, à entrada da própria habitação, estava um dos últimos cinco casais que resistem em permanecer naquele que consideram ser o melhor sítio para vislumbrar a cidade do Funchal.

Maria Luís, de 66 anos, António Luís, de 62, e ‘Lindinha’, a gata que foi adoptada pelo casal há sete anos, foram os protagonistas de uma conversa que desembuchou logo com um copo de licor de tangerina, feito pelas mãos da sexagenária e oferecido pelo marido.

“Quase ninguém conhece este sítio. O que passa mais aqui são os estrangeiros de mapa na mão. Com o GPS ligado eles sabem que este caminho é mais curto e então passam aqui”, começou por referir o marido, recordando igualmente uma das provas do Ecotrail, que passa naquela artéria. “Muitas sentam-se neste muro para descansar, porque puxa pelas canelas”, brincou António.

Já Maria Luís foi quem nos falou mais do sítio onde sempre viveu, lamentando que agora este esteja “ficando em nada”. “Não vive muita gente aqui. Já viveu muito mais, mas quase todos embarcaram. Ninguém quer viver aqui em cima, porque as pessoas querem é ir para a cidade”, afirmou a residente, acrescentando que “não era boa para viver no Funchal”, pois gosta de estar no seu “cantinho”. Para além disso, a funchalense não é apologista de viver “em cima dos outros”, daí que a Estrela seja o sítio ideal para residir.

Falámos então sobre o caminho, entre o passado e o presente. “Antes a estrada era em pedra e os condutores das ambulâncias nem queriam passar aqui! Tínhamos de ir de táxi para o hospital”, lembrou Maria, salientando que quando o pai faleceu “o carro da funerária ficou na estrada em baixo, à espera” que levassem o corpo.

“O fim de ano é um espectáculo”

O momento alto de cada ano civil neste sítio dá-se precisamente na viragem para um novo ‘capítulo’ das nossas vidas. “O fim de ano é um espectáculo”, assegurou o casal em uníssono, assegurando que “muita gente” vai à Estrela “só para ver o fogo de artifício”.

António explicou que “não é preciso virar-se para trás, como no centro do Funchal”, porque dali “dá para ver tudo” e até exemplificou: “Uma vez vi num apartamento, na zona do Liceu, e disse para nunca mais”.

Quando o tempo ajuda, o casal que se levanta “todos os dias às 6h30” depara-se com um anfiteatro de fazer inveja a muita gente. “Hoje de manhã quando nos levantámos da cama vimos logo um ‘banano’ de um barco a chegar. A vista aqui é linda”, assegurou Maria Luís.

Para confirmar a veracidade das palavras de Maria, pedimos ao casal que se juntasse para tirarmos um retrato, numa altura em que o nevoeiro começava a levantar. A senhora tirou a roupa do estendal, que fica no melhor terraço do Funchal, e juntou-se ao marido para uma fotografia digna de ser emoldurada.

Ao cabo de duas horas, e já com um saco de cerejas na bagagem oferecido por António, que já apanhou no Curral das Freiras “mais de 600 quilos” nos últimos tempos, ficou dada a garantia que ia comprar o DIÁRIO esta segunda-feira.