“A esperança é que a situação melhore na Venezuela”

Instalaram-se na Madeira cerca de 3 mil portugueses vindos da Venezuela, segundo um levantamento feito por diferentes entidades da região, revelou o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque. “Temos um levantamento feito ao nível da Madeira, pelos serviços de educação, de apoio de saúde e do emprego também. Temos cerca de 3 mil pessoas que regressaram à Madeira que regressaram da Venezuela”, disse à Agência Lusa em Londres, durante uma visita à comunidade madeirense na capital britânica. Albuquerque chegou a Londres na quinta-feira para participar numa acção de promoção do turismo na Madeira, promovendo o património natural e a Floresta Laurissilva da Madeira, considerada desde 1999 Património da Humanidade pela UNESCO, ao mesmo tempo que decorria o Chelsea Flower Show, um dos mais importantes eventos hortícolas do mundo.

“A principal oferta [turística da Madeira] é a natureza, a paisagem, a hospitalidade, que os ingleses continuam a aproveita, e que agora é completada com o turismo activo, como canoagem, ciclismo de montanha, caminhadas, mergulho”, referiu.

Miguel Albuquerque orgulhoso de Mayor ‘madeirense’

O ‘Mayor’ de Bridgwater, o madeirense Diogo Rodrigues, é um exemplo para outros jovens portugueses participarem na vida pública e chegarem “ao centro de decisão da vida política”, defendeu Miguel Albuquerque.

De resto, ontem, o presidente do Governo Regional visitou as instalações do Clube Santacruzense de Londres, onde entregou o troféu de vencedor da taça de divisão distrital. Esta foi mais uma iniciativa integrada na viagem a Londres, ele que na noite de sexta-feira era esperado num jantar com empresários, mas que acabou por não participar.

A visita oficial a Londres culminou ontem com a participação no 25.º aniversário do Clube Santacruzense de Londres, esta que é uma das associações portuguesas mais antigas no Reino Unido, que tem um protocolo com o Sporting Santacruzense da Madeira.