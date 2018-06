“A Educação mudou muito”

É o decano dos presidentes dos Conselhos Executivos das escolas da Região. Depois de um total de 31 anos como director da Jaime Moniz e de 41 anos no Liceu, Jorge Moreira está prestes a se despedir da escola e do cargo. Na semana em que se preparam eleições para o Conselho Executivo, as primeiras em mais de 25 anos em que não vai concorrer, Jorge Moreira fala ao DIÁRIO do seu percurso, do que mudou no Liceu e na Educação nos últimos anos, na relação com a tutela e com os professores e nos desafios que se colocam na gestão de uma escola que tem hoje mais de dois mil alunos.

Está a se preparar para a despedida, que acontece depois das eleições de 21 de Junho. Foram muitos anos dedicados a esta casa...

Ao liceu foram 41 anos. Quando terminei o curso estive dois anos na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e vim para o Liceu em Setembro de 1977 para fazer o estágio. Nunca tinha dado aulas na minha vida, nem estado perante alunos. Os meus 5 anos de faculdade, foram 5 anos científicos, onde tive a sorte de encontrar pessoas como Helena Rocha Pereira. E quando cheguei aqui, vi-me perante um grupo de alunos e tive a sorte de ter como orientadora a Dra. Teresa Tomé, excelente professora e com muita experiência...

Portanto ainda teve algum tempo a dar aulas antes de assumir o cargo na direcção da escola.

Sim, fiz o estágio, depois passei a professor agregado e tive uma experiência notável, ao dar aulas no horário nocturno. Tinha apenas 23 anos e dei aulas a alunos mais velhos do que eu... Foi uma experiência interessantíssima, porque eles próprios tinham uma experiência de vida e um objectivo muito definido. Foi muito gratificante.

Então esses dois anos como professor ajudaram no desafio que viria depois...

Sim, eu sempre fui defensor que o director da escola deveria ser professor. Sempre achei que a ligação à parte docente era importante, porque um director tem de conhecer a realidade pedagógica, tem de estar muito bem informado na área da aprendizagem, na relação professor-aluno, ma gestão da sala de aula. Tudo isso é importante, para perceber depois a gestão, e a gestão só pode ser operacionalizada e efectivamente rentabilizada no bom sentido, ou seja no sucesso dos alunos, quando, para além das funções burocráticas, o director percebe a função do professor. E isso também é importante para que o professor também se sinta bem no ambiente de trabalho e se sinta apoiado. Foi esse um dos aspectos que tentei valorizar durante a minha gestão.

E quando é que começou esse desafio da gestão?

Tive uma escola interessante a esse nível. Fui vice-presidente do Dr. Rui Teixeira da Costa, numa altura complicada (em 1979/80). Nessa altura os Conselhos Directivos duravam um ano e ninguém queria assumir as direcções das escolas, porque havia vários problemas, por exemplo ao nível da disciplina, e era uma altura confusa mesmo ao nível da gestão, porque as coisas ainda não estavam bem cimentadas. Mas o Dr. Rui Teixeira da Costa chamou-me. Eu tinha 25 anos, não tinha qualquer experiência em gestão... e aprendi muito com ele.

Mas depois torna-se presidente.

Fui o primeiro presidente eleito do Conselho Directivo em 1981/1982. Na altura arranjei uma equipa, apresentamos uma lista e fomos eleitos para um mandato de dois anos, ao abrigo do Decreto- Lei 679-A/76, que estabelecei a gestão democrática das escolas. Nessa primeira experiência como presidente do Conselho Directivo, conseguimos acabar com as aulas aos sábados, o que foi uma conquista interessantes para os alunos e para os professores

E a par e passo com a escola surge o desafio político.

Fui eleito deputado para a Assembleia Regional, pelo círculo de Machico, em 1984 e, portanto, passei a acumular funções. Aliás, estive 20 anos como deputado e sempre acumulei, mas nunca recebi ordenado da Jaime Moniz...

Então sempre acumulou...

Sim e há uma coisa curiosa. Numa certa altura fiz um pedido ao Tribunal Constitucional para saber a minha situação, porque um professor podia dar aulas gratuitamente, mas eu não era professor, era director da escola. E questionei o Tribunal Constitucional sobre se era possível e compatível acumular essas funções. Na altura, a resposta que me foi dada é que eram incompetentes para dar tal resposta. Então continuei. E isso foi importante para mim, porque como deputado e vice-presidente da Comissão de Educação da Assembleia, ajudava-me porque estava sempre dentro dos assuntos e das questões educativas. É certo que era um esforço enorme, conciliar as duas coisas, mas com a ajuda de uma equipa fabulosa, consegui fazê-lo.

Mas não foi apenas deputado...

Em 1986 fui eleito Presidente da Câmara de Machico. No princípio tentei acumular todas as funções: director da escola, presidente da Câmara e deputado... Mas depois percebi que não conseguia. Então, deixei a direcção da Jaime Moniz em 1986 e mantive-me apenas na Assembleia e na Câmara. Em 1987 também fui eleito pela Assembleia Regional como representante da Região no Conselho Nacional de Educação, cargo que desempenho até hoje... Mas em 1988 há novas eleições e nessa altura decidi deixar a Assembleia e ficar apenas na Câmara de Machico. Em 1990, o PSD perdeu a Câmara e eu voltei à Jaime Moniz como professor, sem qualquer pergaminho.

Então nessa fase não tinha qualquer cargo.

Não. Estive a dar aulas, normalmente durante alguns anos. Foi em 1993 que voltei a me candidatar à direcção e assim foi. Até hoje...

Mas regressou à Assembleia.

Voltei a ser eleito deputado em 1996 e depois lá fiquei até 2012, novamente a acumular funções, e sempre ligado à Comissão de Educação, ou seja, acompanhando os grandes diplomas da Região, ao nível da Autonomia. Aliás, o ano 2000 é marcante para a Região porque pela primeira vez temos um documento ao nível gestão escolar que se diferencia do todo nacional. O diploma nº 4/2000 aprovou o regime de autonomia, administração e gestão das escolas da Região.

Então ao todo, somando a fase nos anos 80, estamos a falar de cerca de 30 anos à frente da Jaime Moniz, escola que durante muitos anos, foi a maior do país em termos de número de alunos. Foi sempre um desafio?

Foi um desafio interessante. Aliás, a Educação mudou muito ao longo destes anos. Quando eu comecei não havia a organização que há hoje, nem a complexidade do sistema educativo. Antes, chegávamos à escola, dávamos as aulas e íamos embora. Depois, a partir de uma certa altura, começámos a impor um conjunto de regras e mecanismos, porque cada vez mais a educação estava ligada a um processo de valores, de termos de ser responsáveis pelos resultados. Hoje os pais têm um papel mais interventivo na escola. Nós não podemos nunca substituir o papel dos pais, mas complementamo-nos. E mesmo assim, acho que os pais devem intervir ainda mais, porque muitas vezes sabemos de algumas situações, que se passam dentro das salas de aula, através dos pais...

Mas não foi apenas isso que mudou? Houve outras mudanças...

Fomos a primeira escola a avançar com o processo de avaliação interna, há 10 anos, o que nos permite saber os pontos fortes e fracos da escola. Foi uma experiência interessante. É claro que hoje em dia já existe o sistema regional, mas fomos a primeira escola a implementar. Tivemos também outras experiências inovadoras, como por exemplo o cartão electrónico dos alunos, que fomos os primeiros a implementar. Fomos também a primeira escola a ter os sumários digitais e as fechaduras electrónicas nas salas de aula. Instalamos o Prodesis, um programa informático da Universidade Católica para fazer pautas, marcação de faltas, sumários, etc, uma década antes da introdução do programa PLACE. Criamos quiosques electrónicos, o gabinete do aluno....

Isso tudo numa escola com uma dimensão como a da Jaime Moniz...

Sim, chegamos a ter mais de 5 mil alunos. Tínhamos a partir do 3º ciclo do Ensino Básico. Depois trabalhamos no sentido de criar uma escola apenas de ensino secundário. E hoje em dia, o Liceu, a par e passo com a Francisco Franco, são as duas escolas só secundárias da Região. Mas sempre tivemos muitos alunos. Há dois anos a esta parte a situação mudou um bocadinho mas mesmo assim são mais de dois mil alunos.

A Francisco Franco começou a registar maior procura...

Sim, são as modas. Mas nós também fizemos uma mudança e deixamos de ter aulas de manhã e de tarde em todos os anos, sobretudo porque é mais equitativo para os alunos. Conseguimos implementar que o 10º ano ficasse com o horário da tarde e o 11º e 12º ficassem no turno da manhã. E não foi a direcção que escolheu. Foi feita uma votação interna. Mas os alunos gostaram e temos tido um bom feedback. A verdade é que este ano as coisas parecem ter voltado ao normal e já temos muitas pré-inscrições, umas 700 e tal, e muitos alunos dos colégios, quase 170. Há uma nova procura... E a realidade confirma que esta é uma escola excelente, com excelentes profissionais....

Com 180 anos de história...

Este ano celebramos os 180 anos. Foi um dos pontos altos e se calhar também teve influência na divulgação da escola. O senhor Presidente da República foi convidado para o evento, mas infelizmente não conseguiu cá estar das duas vezes em que a sua vinda esteve prevista. De qualquer forma, ele virá, e mesmo que eu já não seja director, o que interessa é que a escola tenha esse privilégio, porque este foi o primeiro liceu a ser instalado no país, em 1837 e era exactamente por isso que o Presidente vinha cá. De qualquer forma, aproveitamos este momento para fazer uma melhoria no edifício central, remodelamos o espaço museológico, o ginásio, etc. E o nosso objectivo agora (mesmo que eu saia, porque têm sido feitas démarches nesse sentido), é continuar a melhorar as salas de aula e os laboratórios.

Falou há pouco das mudanças que foram sendo implementadas, até porque as escolas têm autonomia em termos de gestão. Mas a verdade é que tem de haver sempre um relacionamento com o Governo e sobretudo com a Secretaria de Educação. Como tem sido esse relacionamento?

Por acaso, trabalhei com todos os secretários de Educação desde o Dr. Carlos Lélis. E as relações foram sempre excelentes, tenho o privilégio de poder dizer isso...

Aliás, o actual secretário regional foi docente do Liceu...

Sim, e foi meu vice-presidente, mas independentemente disso, a relação com o Dr. Jorge Carvalho sempre foi excelente... Sempre tive relações excelentes com os secretários regionais. Nós, enquanto escola, temos uma relação de grande proximidade com a Secretaria Regional, às vezes à distância de apenas um telefonema. Este entrosamento é muito importante para resolvermos os problemas do dia-a-dia...

Em relação aos professores, tivemos na última semana uma greve às avaliações que, entretanto, foi levantada. Também foi docente e compreende certamente algumas das reivindicações da classe, mas como presidente do Conselho Executivo concorda que se façam estas greves em alturas que são cruciais para os alunos?

Como director tenho de dizer que não concordo porque quero que a escola funcione normalmente. Como professor, poderia ter outra opinião, mas discordo que se façam greves nas alturas das avaliações ou exames. Há sempre outros momentos... Na altura das avaliações ou exames é muito complicado, porque estamos a por em causa o trabalho dos alunos. Acho que as reivindicações são justas, os professores têm o direito a exigir a contagem do tempo de serviço prestado. A dignificação do professor passa também muito por isso. Temos de prestigiar a classe docente, porque realmente está em causa o futuro do país, a preparação das novas gerações...

E os alunos de hoje são mais desafiantes do que nunca.

O desafio da escola actual é muito maior, mais denso. Até o papel do professor mudou. Tem de haver um ajustamento profundo às novas realidades.

Mas apesar dessas mudanças, o Liceu continua a ser uma escola de referência na Região e no país. O esforço tem compensado?

Tem havido uma excelente organização, e não digo isto apenas por estar aqui. A verdade é que temos conseguido imprimir uma organização bem sólida, em que os professores são valorizados. São professores bem formados e com muita experiência. Mas vamos ter um problema daqui a uns anos, porque temos muitos professores que vão para a reforma daqui a uns anos e nessa altura vamos ter dificuldade em arranjar professores. Aliás, este ano já tivemos dificuldade em áreas como Filosofia, História e Geografia. Em termos de bons resultados dos alunos, há que recordar que esta é a escola que mais alunos faz ingressar em Medicina. Nos últimos anos têm sido mais de 50 por ano, o que é notável. Aliás, o nosso ponto forte é a Saúde. Mas também temos bons resultados nas chamadas Ciências Sociais e Humanas e no Direito. A nossa prioridade é mesmo a preparação dos alunos para o Ensino Superior.

Ao fim de 30 anos à frente do agora Conselho Executivo, há algo que tenha ficado por fazer, além de não ter conseguido implementar um único turno de aulas?

Há mais coisas, sim. Esta escola tem muito do meu cunho pessoal, mas acho que esta é altura ideal para sair, para que a escola ‘respire um pouco’, para que haja novas abordagens, mesmo com estes novos desafios que andam a surgir como o da flexibilização curricular e da avaliação externa e interna, é bom que venham novos contributos. Mas saio com a consciência tranquila, saio feliz.

Mas o que gostaria que fosse feito e que não fez?

Primeiro, modernizar esta escola. Consegui alguma coisa, mas ainda há muito por fazer. É preciso uma remodelação, transformar as salas de aula em salas de aula do século XXI, porque ainda estão um pouco à imagem do século XIX. Precisamos mesmo, porque estamos aqui há 75 anos e praticamente sem alterações.

No final desta semana, haverá eleições para o Conselho Executivo e com duas listas candidatas...

É bom sinal. Sinal que escola está viva e que as pessoas estão interessadas na gestão. Há uma lista totalmente nova e outra que tem alguns elementos da actual direcção e que já conhece os processos. Mas estou isento de escolher, porque vou sair.

E depois do Liceu, o que se pode esperar de Jorge Moreira?

Gostava de fazer alguns trabalhos sobre a história do ensino na Região. Já tenho alguns, nomeadamente na Enciclopédia da Madeira, mas quero aprofundar e também fazer um estudo sobre a gestão escolar. E, portanto, não paro.