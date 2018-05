A difícil tarefa de provar um triplo homicídio

Sem testemunhas oculares, sem arma do crime e sem qualquer colaboração do arguido. Foi com este panorama desfavorável que arrancou, ontem, o julgamento de Emiliano Martins, o homem de 51 anos acusado de matar com tiros de espingarda os pais e a irmã, quando estes dormiam nos respectivos quartos na casa de família em Santana, a 13 de Agosto de 2017.

Com visual alterado face ao momento em que ficou em prisão preventiva, o arguido surgiu em tribunal de cabeça rapada e envergando um blazer escuro. Perante o colectivo de juízes presidido por Filipe Câmara, Emiliano optou pelo silêncio mas admitiu falar noutra fase.

A primeira testemunha a ser ouvida foi o irmão do arguido, que é também o filho mais novo do casal de idosos emigrados em França que foi assassinado. Emanuel Martins, de 44 anos, que pediu para ser ouvido sem a presença de Emiliano na sala, revelou que o irmão “chateava muitas vezes” os pais com “tontices”. Dizia que na infância não deviam tê-lo deixado aos cuidados dos avós em Santana (só o levaram para Paris na adolescência) pois sofrera e passara fome. Culpava ainda os pais pelo seu insucesso nos negócios. Também tinha discussões com a irmã por motivos fortuitos.

A última grande discussão aconteceu quatro dias antes do crime. Emiliano “amuou” com os familiares. Quase deixou de falar com eles e, ao contrário do que era habitual, passou a confeccionar as suas refeições à parte. Na noite do crime, o arguido ficou sozinho em casa com as três vítimas, enquanto Emanuel, um sobrinho e um primo foram a um bar. No regresso a casa depararam-se com um cenário de horror e todos concluíram que tinha sido ‘obra’ de Emiliano.

Dois agentes da PSP que detiveram o arguido num bar após o crime testemunharam que o mesmo encontrava-se calmo. Já uma vizinha relatou a conversa feita anos antes pelo pai de Emiliano que demonstrava receio em relação ao filho. Num passeio terá ameaçado “abicá-los”. O julgamento prossegue quarta-feira, às 09h15, na Instância Central da Comarca (Edifício 2000).